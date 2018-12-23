軍力不斷成長 美智庫CSIS：陸江南造船廠規模7年增長64％

2018年12月23日 14:02 中時 楊家鑫

大陸國家主席習近平在改革開放40年大會演說時曾強調「堅持富國和強軍相統一，建設與國際地位相稱的強大軍隊」。大陸觀察者網引述美媒報導指出，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日前研究報告稱，大陸最知名海軍造船廠之一的江南造船廠，在2008年完成搬遷後，其規模至今已增長了64％。「中國艦船越來越多地採用現代化設計，中國海軍現役艦船數量也多於美軍，未來幾年，這種差距可能會繼續擴大。」

大陸觀察者網引述美國CNN報導指出，「新的衛星圖像顯示，中國最著名的海軍造船廠之一，在過去10年裡快速擴張」。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的研究報告稱，2008年才完成搬遷的江南造船廠，其規模至今已增長了64%。其2011年首次觀測到的江南造船廠佔地面積約為7平方公里，但到了2018年，它的面積增長到約11.5平方公里。

與快速擴張的建造組裝軍用艦船廠房面積相比，商業港區的面積在過去七年中幾乎沒有變化。最新衛星圖顯示，江南造船廠增建了兩個生產區，同時正在建造一個新的裝配廠，一個濕船塢可能也在建造中。

報導稱，美國衛星圖像還捕捉到了大陸海軍在建的，亞洲最大、最先進、最致命的055導彈驅逐艦。在江南造船廠發現的其他船隻中，大陸自主建造的「雪龍2號」破冰船尚未完工。衛星也沒有捕捉到外界傳言的、正在江南造船廠建造的大陸第二艘國產航母。

戰略與國際研究中心「中國力量」(China Power)項目研究員馬修‧芬納爾推測稱，「船廠肯定有新的建造設施，但現在判斷是否就是002型航母的建築工地還為時尚早，這是應該2019年的監測重點。」

報導稱，相比之下，亞太地區接連發生的數起撞船事故嚴重損害了美國海軍的聲譽，美國海軍的造船廠設施和設備狀況很差，導致修復和維護工作積壓，至少需要19年才能處理完畢。

報導指出，此外，美國海軍也面臨預算的問題。美軍計畫在2048年建成一支擁有355艘軍艦組成的龐大艦隊，但目前只有285艘。芬納爾表示，「與之相比，中國艦船越來越多地採用現代化設計，中國海軍現役艦船數量也多於美軍，未來幾年，這種差距可能會繼續擴大。」

(中時 )