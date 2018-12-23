穩中有進 2018年陸預計實現6.5％GDP增長目標

2018年12月23日 14:34 中時 楊家鑫

雖然面臨中美貿易戰，大陸官方對於2018年經濟發展依舊有信心。中新社報導稱，大陸國家發改委副主任寧吉喆22日在北京表示，2018年大陸經濟運行總體平穩，穩中有進，同時穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力，但全年6.5%左右的國內生產總值(GDP)增長預期目標預計能夠較好實現。

大陸中新社報導23日報導指出，由中國國際經濟交流中心與新華社國家高端智庫聯合舉辦的「2018-2019中國經濟年會」22日在北京舉行，大陸國家發展和改革委員會（國家發改委）副主任寧吉喆在發言中對2018年大陸經濟發展形勢進行了回顧。

他表示，2018年，大陸四大宏觀調控目標可以較好地實現，一是前三季度GDP同比增長6.7%；二是就業增加，1—11月城鎮新增就業人數已接近1300萬人，城鎮調查失業率4.8%，31個大城市城鎮調查失業率是4.7%，年初提出的實現5.5%以下的預期目標應該沒有懸念。

他說，三是價格平穩，1—11月份，居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.1%，全年實現增幅3%左右的預期目標也沒有問題，1—11月份工業生產者出廠價格（PPI）同比增長3.8%，漲幅逐漸下降，近來70個大中城市房價趨於穩定；四是國際收支基本平衡，人民幣匯率基本穩定，國家外匯儲備基本穩定，始終保持在3萬億美元以上。

同時，他也對剛剛閉幕的中共中央經濟工作會議進行解讀。他表示，大陸發展仍處於並將長期處於重要戰略機遇期。當前國內經濟形勢總體平穩，穩中有進，同時穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。

(中時 )