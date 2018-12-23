老太太一句「結婚了嗎」 謝霆鋒離婚7年終吐心聲

謝霆鋒被定居捷克的陸籍老奶奶問結婚沒，尷尬回應還沒，但卻吐露對另一半的心聲。(取材自張柏芝工作室微博、鋒味微博)

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中時電子報

謝霆鋒2011年結束與張柏芝的5年婚姻，兩個兒子由女方撫養，上月張柏芝產下第三胎，生父成謎，謝霆鋒未對此多做表示，近來他忙錄戶外美食節目《鋒味》第二季，和女星宋茜前往捷克，吃美食之外，還到一名陸籍老太太家做菜，沒想到老太太問謝霆鋒一句：「結婚了嗎？」，竟突破他心防，讓他罕見了婚姻與感情觀。

最新一集節目中，謝霆鋒跟宋茜前往捷克，到了一名老奶奶家進行美食交流，80幾歲的老奶奶是陸籍人士，很早就因為結婚而定居捷克，在當地住了60多年，經常想念家鄉北京的味道，於是謝霆鋒跟宋茜便為她下廚煮出家鄉味，讓老奶奶很開心。

席間，老奶奶突然問題謝霆鋒：「結婚了嗎？」，讓他尷尬愣住，倒吸一口氣回應：「還沒」，惹笑身旁眾人，而老奶奶沒有多想，分享了自己的愛情故事，表示自己20多歲時愛上了來自捷克的丈夫，跟著他搬來捷克，沒想到老伴早走一步，於是她在家裡各角落放上丈夫的照片，覺得這樣無時無刻能看見對方，老奶奶說話的同時眼裡滿載甜蜜的笑意，但語畢卻若有所思轉頭，有股淡淡的惆悵。

老奶奶之後勸大家，要好好保護另一半，嘆到老時只有一個人是孤獨的，「只有你們的老伴，才能讓你們心裡頭安靜，真的」，謝霆鋒則是離婚7年來，罕見吐露的心聲，表示將老太太的話聽進心裡，要珍惜身邊的人，「能夠珍惜的時候就珍惜，但是要放的時候，也真的得放」，網友紛紛猜測謝霆鋒這番真情告白，說的正是前妻張柏芝。

(中時電子報)

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