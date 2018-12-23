非洲豬瘟多可怕 她一分鐘講解連小英也分享

理科太太一分鐘帶你了解非洲豬瘟。(翻攝理科太太影片)

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中時電子報

為防堵非洲豬瘟，農委會修法提高罰金，首次違規就開罰20萬，第二次重罰100萬，但仍然有許多人屢勸不聽，帶相關豬肉製品入境而遭罰。Youtuber理科太太特別製作一分鐘影片，告訴大家，「豬瘟不會傳染給人，卻可能讓你付出其他代價」。總統蔡英文也在臉書分享。

有生物醫學工程師背景的理科太太，在Youtube上用1分鐘快速講一下非洲豬瘟，包括了「火腿、臘肉、香腸、肉乾、肉鬆和各種鮮肉通通不准帶」、「當初口蹄疫爆發時，有病的豬全被活生生的撲殺，被焚燒尖叫的畫面，至今，仍依稀記得」。

理科太太一分鐘帶你了解非洲豬瘟。(翻攝理科太太影片)

理科太太說，「普通豬瘟是RNA病毒，非洲豬瘟是DNA病毒，它特別的頑強，可存活在冷藏豬肉100天，冷凍豬肉1000天，目前沒有有效的疫苗，致死率100%」、「民眾不要覺得，我今天就是硬要帶這根香腸跟我回家，干豬什麼事？干你什麼事？以DNA病毒頑強的程度，非洲豬瘟可以經由不同場間的人員傳播，若非洲豬瘟如果傳進台灣，一旦發現就要全面撲殺，這不僅影響豬農而已，更會影響到每天需要的豬肉品的產業商家食品，勢必會影響豬肉品及其他替代用品價格，連帶的損失就難以計算。」

影片一出，連總統蔡英文臉書也分享，「謝謝 理科太太 Li Ke Tai Tai一起關心台灣豬豬」並說「防疫總動員，守護台灣豬」。

極重要，請分享！快速認識非洲豬瘟

網友表示，「謝謝理科太太，現在太多文盲了，需要靠影片流傳才行！」、「大家要保護魯肉飯」、「控肉飯不能亡」、「帶錢回來買就好」，「希望我們天天都能安心的有肉吃」。也有網友表示，「硬要帶豬肉製品回台的人到底有什麼毛病」、「記得好幾十年前法律就規定，肉類，肉製品，水果，種子之類的，本來就不能入境的嗎」另外有國外網友留言，「香港已經受到威脅了，台灣請保重」

(中時電子報)

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