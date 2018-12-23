用柯P「大學姊」白藍合作？盧秀燕：用人唯才勿貼標籤

2018年12月23日 12:27 中時 盧金足

台中市長當選人盧秀燕（中）宣布新市府的發言人，除了準新聞局長吳皇昇（左），剛發布的觀旅局長林攸淇也擔任發言人。（盧金足攝）

台中市長當選人盧秀燕表示，人事案有人企圖貼標韱，穿鑿附會，現在了解她用人不分黨派、五花八門、包羅萬象。（盧金足攝）

台中市長當選人盧秀燕23日發布第五波人事，新亮點是觀旅局長由曾任台北市長柯文哲副發言人的「大學姊」林筱淇，是否代表白藍合作？盧秀燕表示，人事案有人企圖貼標籤，穿鑿附會，現在了解她用人不分黨派、五花八門、包羅萬象；林筱淇說，「我找工作柯市長是知道的，但不曉得我之後找到什麼工作」，相信記者會之後，就知道她找到什麼樣新工作。

盧秀燕今天公布第五波人事，廿九局處人事全部出爐，出現近來在臉書發出求職文的「大學姊」林筱淇到場，盧秀燕宣布林筱淇將出任台中市觀光旅遊局長，今年四十歲的林筱淇嫁來台中多年，先生為醫生，與盧秀燕同樣是台中媳婦。

盧秀燕表示，林筱淇擔任台北市府副發言人，柯文哲競選辦公室發言人，強項在行銷與企管，目前還在中興大學進修企管博士，第五波人士就地取材，台中市升為全國第二大都市，人口第二多，人才濟濟，肯定要用在地人才。

「用人要求專業、能力與品德，還要拚經濟！拚經濟！增加大家的就業」，盧秀燕要在地人才，在地選材，市長說的話言行合一，自己為市民找到好人才，延用來為自己城市發揮和貢獻的機會，林筱淇是觀旅局長好領導人，推展觀旅業務拚經濟。

林筱淇說，台中是她的二故鄉，非常溫暖城市，從2006年在台中生活，短暫到台北工作，現在回來故鄉很開心感動。她原和盧秀燕不認識，有機會加入市府團隊拚經濟，觀光旅遊全力衝刺，全力以赴。

「北漂年輕人回台中！」盧秀燕說，讓在地台中人有機會來服務，在台中的在地人，能馬上上手進入狀況，林筱淇家在台中，回台中安身立命好好奉獻，「我的小內閣不一樣！」

是否當初沒有爭取台北市府觀傳局長位置才來台中？林筱淇否認，表示她也有向柯P報告，她很想回台中，與家人相聚。

林筱淇說，都有和柯P連繫，發求職文也有像柯P報告，到台中來找工作，很多關心，盧秀燕不嫌棄，讓她來台中第二故鄉服務，是個好機會，有熱誠一定要把觀旅局業務做好。 「我找工作柯市長是知道的，但不曉得我之後找到什麼工作」林筱淇表示，相信記者會之後柯P知道她已找到什麼樣新工作。

媒體詢問，網羅柯P團隊是否有白藍合作的可能？對此，盧秀燕強調，用人不分黨派，五花八門，剛開始還有人企圖貼標籤，質疑酬庸，現在大家看到的團隊包羅萬象各類型都有。

盧秀燕說，每個陣營都有優秀人才，每個競選團隊長官栽培的人才都予以肯定，據她所知，林筱淇好人才有不少人找，她希望人事不受干擾，務必保密。

盧秀燕也宣布新市府的發言人，除了準新聞局長吳皇昇，林筱淇也擔任發言人，不排除也會安排第三名發言人。

(中時 )