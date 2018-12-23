建行董事長田國立：現買房是高位接盤 賺不了錢

建設銀行董事長田國立表示，現在買房就是高位接盤，賺不了錢了。（藍孝威攝）

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「第二十屆北大光華新年論壇」今天（23日）在北京舉行，主題為「美好中國：敢當與前行」，建設銀行董事長田國立出席演講時表示，「我搞了一輩子金融，現在買房也賺不了錢了，你現在買不就是高位接盤了嗎？」

田國立表示，大陸現在房地產市場太發達了，發達到歐美都遠遠望塵莫及。據統計，美國住房有30兆美元資產，大陸住房資產已經達到40兆美元資產。

「房子真的蓋夠了！」田國立指出，據國際統計，人均1：1.1基本就夠住了，但為什麼大家老覺得住房難？住房貴？田國立認為，現在更多存在的是住房結構問題。

田國立指出，美國是發達國家，城鎮三分之一的人是租房，德國40％甚至更多的人是租房，這些市場房地產很難炒起來，但在中國最多只有10％的人租房。

而且，大陸還存在住房空置率高的問題。美國次貸危機時，住房空置率不超過10％，日本住房空置率約在13％左右，田國立指出，目前大陸相關機構未公開住房空置率數據，但肯定比美日都來得高很多。

「所以現在需要解決結構性問題，」田國立說，值得注意的是，房地產具有強大的虹吸效應，現在居民基本資產配置基本60％至70％都在房地產，當大量貨幣都進入房地產蓋房子後，無論是科研也好、市場消費也罷，就沒錢做別的事。

田國立指出，目前大陸房地產信貸總量38兆，佔據信貸規模的28％，而且新增率還在不斷升高。雖然大陸有制度優勢，但田國立表示，這是有天花板的，不能碰及那個底線，日本房地產泡沫，美國次貸危機的教訓已經足夠了。

大陸房地產未來的出路是什麼？田國立認為，住房租賃是非常好的解決途徑。建設銀行提出一個新的口號，要租房到建行，要存房到建行。田國立稱，住房租賃讓人變得自由了，「你在財務上不是一個房奴，而且你可以隨時到廣州、蘇州、揚州住，當你以租房替代買房時，你就有一個說走就走的旅行。當你不再為買房做抵押金的時候，你就會富裕好多。」

(中時 )

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