連兩波冷空氣南下 周五下探12度「剉勒等」

今（23）日降雨以北部、東半部為主。（取自中央氣象局）

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中央氣象局指出，今（23）日本周第一波冷空氣南下，午後北台灣將開始感受到氣溫往下掉，深夜至明天清晨，溫度下探15、16度。第二波冷空氣將於周四（27日）南下，強度接近大陸冷氣團等級，北部低溫可能下探12度，且影響時間長達3至5天，因伴隨水氣，迎風面有雨，濕冷感覺將更為明顯。

氣象局預報員陳建安表示，今明兩天受東北季風及華南雲系東移影響，全台雲量偏多，北部、東半部一整天斷斷續續有明顯降雨，以基隆北海岸、東北角一帶更為明顯，中、南部則是雲量多，陰霾、偶有小雨天氣。

午後北部、東北部溫度開始往下掉，預估今日深夜到明日清晨，各地低溫北台灣約15、16度，中、南部18、19度，花蓮、台東則在17、18度之間。

陳建安指出，下一波冷空氣將在周四南下影響台灣，因伴隨水氣，將為北部、東半部迎風面帶來降雨，中、南部則以多雲為主。

周四這波冷空氣比今明兩天這波更強，接近冷氣團等級，氣溫更低，最冷時間點會在28、29日兩天；屆時，北部地區下探13度，沿海空曠地區或丘陵地形區域有可能降至12度，中部則是14至16度，南部17、18度，花東地區約16、17度。並且，這波冷氣團影響時間較長，預估可達3至5天。

氣象專家吳德榮則在其專欄「三立準氣象‧老大洩天機」指出，第二波冷空氣影響期間，因台灣大都在高壓邊緣，迎風面為連續多雨型態，「感覺上將會更為濕冷」；背風面則天氣穩定，愈往南受影響程度愈小。

此外，陳建安說，周（30）日白天開始回溫，但回溫幅度有限，31日溫度再降；以目前觀察趨勢而言，因吹東北風型態不變，跨年夜可能偏涼、有降雨機率。

(中時 )

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