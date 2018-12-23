內蒙巨貪A人幣6億 楊成林一審被判死緩

2018年12月23日 13:22 旺報 林永富

內蒙古銀行股份有限公司黨委書記、董事長楊成林受賄、貪汙、挪用公款案，內蒙古包頭市中級法院公開宣判，對楊成林以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以貪汙罪判處其有期徒刑11年，並處罰金60萬元（人民幣，下同）；以挪用公款罪判處其有期徒刑15年，決定執行死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。對扣押在案的楊成林犯罪所得依法予以追繳，不足部分繼續追繳。

2000年至2013年，楊成林利用擔任呼和浩特市商業銀行股份有限公司黨委書記、董事長、行長和內蒙古銀行股份有限公司黨委書記、董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，單獨或夥同被告人楊海、張婷索取、非法收受他人財物共計3.07億餘元；以支付工程款、報銷會議費的名義貪汙公款628萬餘元；夥同楊海等人多次挪用公款共計2.92億餘元歸個人使用，進行營利活動。其中，楊海參與受賄1.41億餘元，參與挪用公款2.57億餘元；張婷參與受賄800萬元。

包頭中院經審理認為，被告人楊成林論罪應當判處死刑。鑒於其揭發他人犯罪線索，有立功表現；到案後主動供述未被掌握的貪汙事實，係自首；如實供述未被掌握的部分受賄犯罪事實；認罪、悔罪，具有法定、酌定從輕處罰情節，故對其判處死刑，可不立即執行。同時，根據楊成林受賄犯罪的事實、性質、情節等情況，決定在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

包頭中院對同案被告人楊海以受賄罪、挪用公款罪判處有期徒刑19年，並處罰金300萬元；對同案被告人張婷以受賄罪判處有期徒刑5年，並處罰金70萬元。

(旺報 )