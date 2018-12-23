影》駭人畫面曝光！表演中遇海嘯 舞台瞬間消失

2018年12月23日 12:56 中時電子報 吳映璠

Terrifying video, believed to be the moment the tsunami struck pic.twitter.com/xb3WIaR8JN — David Lipson (@davidlipson) December 23, 2018

印尼巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘22日晚間遭遇海嘯襲擊，經過一夜緊急救難，今天越來越多消息自當地釋出，推特上瘋傳一段駭人影片，舞台上一組樂團正表演至高潮環節，海嘯突然自背面襲來，舞台瞬間倒塌，樂團成員則消失在浪潮當中，影片也在樂迷的驚聲尖叫中嘎然而止。

印尼海嘯發生後，推特上瘋傳一段駭人影片，影片中當地知名樂團「17歲」（Seventeen）正在萬丹省（Banten）雷桑角（Tanjung Lesung）沙灘上表演，正當表演至高潮環節時，舞台瞬間倒塌，原來是海嘯自舞台後方席捲而來，原先在台上表演的樂手們頃刻間全沒入浪潮中不見人影，大浪也持續向台下的觀眾席湧入，歌迷的歡呼鼓譟聲瞬間變成驚聲尖叫，影片也拍下海水持續朝鏡頭襲來，畫面最終嘎然而止。

影片在社群媒體上曝光後，民眾紛紛在貼文底下留言，表示那是當地非常紅的樂團，最新消息指出，樂團經理及貝斯手不幸喪命。

網友指出，萬丹省雷桑角沙灘是近年印尼政府積極推動、吸引國際觀光客的渡假勝地，從沙灘上可以遠眺喀拉喀托（Krakatoa）火山，景緻非常美麗，如今發生這等災情，令人難過！

澳大利亞廣播公司（ABC Australia）駐印尼記者利普森（David Lipson）在推文中表示，目前海嘯造成的死亡人數已攀升至62人、20人失聯。

(中時電子報)