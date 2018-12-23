影》一槍斃命！杜蘭特無視小喬丹投進致命三分

2018年12月23日 13:00 中時電子報 黃及人

KEVIN 💀



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每當到了決勝時刻，把球交給杜蘭特就沒錯！眼見勇士從17分大幅領先，打到讀秒階段被獨行俠追到只差1分，杜蘭特及時挺身而出，最後15.6秒在狄安卓喬丹面前毅然投進致命三分球，幫助勇士驚險以120比116氣走獨行俠。

其實勇士這場比賽無須贏得如此驚險的，傑瑞柯下半場適時投入兇猛火力，跟柯瑞、杜蘭特兩人攜手一度幫助勇士大幅領先，沒想到末節勇士突然陣腳大亂，勇士總教練科爾也沒把傑瑞柯換上場救火，雙方差距逐漸縮小，勇士戰情告急。

狄安卓喬丹最後59.1秒兩罰中1，幫助獨行俠追到116比117的緊張局面，原本獨行俠有機會超前，可惜哈里生巴恩斯最後33.5秒三分沒進，此刻就換杜蘭特當起英雄，無視小喬丹猛撲上來盯防，直接起身投進全場最關鍵的三分球。

柯瑞全場投進6顆三分球、貢獻22分。(美聯社)

杜蘭特最後拿下29分、12籃板及8助攻，傑瑞柯投12中10，含三分球投4中2，貢獻生涯新高23分，柯瑞也拿22分，「浪花弟」克雷湯普生繼續陷入三分低潮，雖拿14分，三分球卻是投5中0，更扯的是，他的場上正負值是負12。

獨行俠全場7人得分上雙，其中麥修斯25分最高，本季年度新秀大熱門東契奇19分、5籃板，可惜他不小心撞傷，造成比賽最後6分鐘都沒上場，否則整個戰局還很難講，狄安卓喬丹12分、23籃板，罰球卻是罰10中4。

(中時電子報)