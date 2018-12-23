影》一槍斃命！杜蘭特無視小喬丹投進致命三分

杜蘭特攻下全場最高29分，包含最後15.6秒的致命三分球。(美聯社)

友善列印
中時電子報

每當到了決勝時刻，把球交給杜蘭特就沒錯！眼見勇士從17分大幅領先，打到讀秒階段被獨行俠追到只差1分，杜蘭特及時挺身而出，最後15.6秒在狄安卓喬丹面前毅然投進致命三分球，幫助勇士驚險以120比116氣走獨行俠。

NBA》無人能擋！大鬍子連6場得分破30寫紀錄

其實勇士這場比賽無須贏得如此驚險的，傑瑞柯下半場適時投入兇猛火力，跟柯瑞、杜蘭特兩人攜手一度幫助勇士大幅領先，沒想到末節勇士突然陣腳大亂，勇士總教練科爾也沒把傑瑞柯換上場救火，雙方差距逐漸縮小，勇士戰情告急。

狄安卓喬丹最後59.1秒兩罰中1，幫助獨行俠追到116比117的緊張局面，原本獨行俠有機會超前，可惜哈里生巴恩斯最後33.5秒三分沒進，此刻就換杜蘭特當起英雄，無視小喬丹猛撲上來盯防，直接起身投進全場最關鍵的三分球。

柯瑞全場投進6顆三分球、貢獻22分。(美聯社)

杜蘭特最後拿下29分、12籃板及8助攻，傑瑞柯投12中10，含三分球投4中2，貢獻生涯新高23分，柯瑞也拿22分，「浪花弟」克雷湯普生繼續陷入三分低潮，雖拿14分，三分球卻是投5中0，更扯的是，他的場上正負值是負12。

獨行俠全場7人得分上雙，其中麥修斯25分最高，本季年度新秀大熱門東契奇19分、5籃板，可惜他不小心撞傷，造成比賽最後6分鐘都沒上場，否則整個戰局還很難講，狄安卓喬丹12分、23籃板，罰球卻是罰10中4。

(中時電子報)

NBA》無人能擋！大鬍子連6場得分… 富邦U18全壘打大賽》激小球員會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。