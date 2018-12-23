印尼海嘯國人受困 外交部：協調1架運輸機隨時出發

友善列印
中時

印尼發生海嘯，有國人受困跟受傷，外交部今表示，外交部長吳釗燮特別與國防部長聯繫，協調準備一架我國的運輸機，一旦我國人或印尼方面有任何需要，即可準備出發。

外交部表示，印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間遭海嘯襲擊，我駐印尼代表處第一時間與赴萬丹省旅遊的國人取得聯繫。對於受傷的國人，駐處除協助6名國人聯絡當地醫護人員，另透過當地台商團體安排救護車前往山區接駁。駐處亦派員前往當地協助處理中，將持續瞭解是否有其他國人受到影響及可提供協助之處。

外交部強調，為提供快速的人道救援，吳釗燮特別與國防部長聯繫，協調準備一架我國的運輸機，一旦我國人或印尼方面有任何需要，即可準備出發。

外交部說，外交部亞太司長葛葆萱上午代表我國政府致電印尼駐台北經濟貿易代表處向代表蘇孟帝（Didi Sumedi) 表達我國的關心與慰問，以及我方樂願提供所需協助。我駐處也隨時與印尼國家災害應變總署（BNPB）等相關單位保持聯繫，以密切掌握最新災情。

外交部表示，提醒國人赴印尼應提高警覺，隨時注意自身安全，暫勿前往前述災區及相關離島。若國人在印尼境內遭遇急難需要協助，請即撥打撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095、我駐印尼代表處緊急聯絡電話（0811-984-676）、駐泗水辦事處緊急聯絡電話（0822-5766-9680）。

(中時 )

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