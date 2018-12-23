富邦U18全壘打大賽》激小球員會被淘汰 林益全壓哨贏：我故意的

富邦悍將林益全（中）與4位青棒菁英，劉基宏（左一）、林逸達（左二）、林吳晉瑋（右二）、陳聖平（右一）。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/新北報導

台灣4位青棒菁英挑戰今天（23日）全壘打王頭銜，平鎮高中劉基鴻雖擊敗同齡對手，但以2比3敗給富邦悍將強打林益全。林益全曾在首輪表示，劉基鴻晉級的機會較小，「其實我覺得他是4位當中最好的，剛剛這樣說，是故意激他。」

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首輪林逸達與林吳晉瑋戰到纏鬥到加賽，才由林逸達勝以2比1勝出，另外一組劉基宏以3比2險勝出勝陳聖平。決賽劉基鴻再度晉級，最終由劉基宏挑戰大魔王林益全，林益全則是在最後1個出局數才在平手局面擊出領先轟，「壓哨」保住全壘打王王座。

林益全說：「現在的高中生對木棒掌握度很好！」至於一開始他不看好的劉基鴻成為第3輪的對手時，他笑說：「他打擊很穩、打得不錯！剛剛這樣講是想要激他。」

林益全也談到，一開始就想過，要讓比賽進行到最後才有結果，「職棒壓力很大，讓他們學習，如何在平手或落後時調適心情，調整呼吸、心態，學習在落後時怎樣贏下比賽。」

4位小將近距離看到林益全打擊，都認為林益全打擊很強，下盤很扎實，至於正面對決的劉基鴻則表示：「原本覺得能在比賽中打1支就很好了，打出第一支之後感覺越來越好，林益全學長power好，打擊又穩，本來想說能不能跟學長戰進PK的。」

至於林益全一開始的不看好「刺激」，劉基鴻笑著說：「真的有點被學長激到，想說一定要打給學長看。」

(中時電子報)

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