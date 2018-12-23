摩拜單車創始人胡瑋煒卸CEO：沒有「宮鬥」沒有不和

友善列印
中時
林勁傑

大陸共享單車巨頭ofo日前陷入退款風波，逾千萬用戶要求退押金，這也讓共享單車現狀引起社會關注。今日，摩拜單車創始人胡瑋煒發給員工的內部信中宣布，「因個人原因」辭去摩拜單車CEO職位，由公司總裁劉禹接任CEO一職，並稱自己「完成了階段性的使命」。胡瑋煒卸任CEO後，摩拜原先的創始團隊已基本退出。她還特別說：「在這裡我必須說明，並沒有『宮鬥』，沒有不和，也沒有任何組織的糾葛（讓媒體失望了）。」

摩拜單車於2015年創立，今年4月，美團宣布全資收購摩拜，王興擔任董事長。隨後摩拜進行架構調整，王曉峰卸任CEO出任摩拜單車顧問，創始人胡瑋煒出任摩拜CEO，並任命劉禹為摩拜總裁，向CEO彙報。

香港01報導，胡瑋煒在內部信中表示：「摩拜的初心一直未變，一切才剛剛開始。每一位摩拜員工，需要長期有耐心，持續做好基本功，並且更好地融入到美團的大組織裡去。對於美團，摩拜正在積極擁抱，心懷感恩，這樣才能協同成一個更強的有機體，我相信摩拜將會越來越好。」

胡瑋煒卸任CEO之後，摩拜原先的創始團隊已基本退出。不過胡瑋煒也在內部信的末段中表示：「在這裡我必須說明，並沒有『宮鬥』，沒有不和，也沒有任何組織的糾葛（讓媒體失望了）。」

對於胡瑋煒卸任，美團點評CEO王興表示：「非常感謝胡瑋煒，不僅創立和塑造了摩拜這個優秀的品牌，也打造了一個優秀的團隊，優秀的業務基礎。祝福瑋煒再創佳績，也相信摩拜會越來越好。」

(中時 )

滬星巴克全球銷售奪冠 一天抵美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。