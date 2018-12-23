陳思宇打空戰 何志偉意有所指：有能力操作的 我們佩服

民進黨立委補選參選人何志偉今一連趕赴士林區海光宮冬令救濟活動和大同區太平市場，拜票行程滿檔。（吳堂靖攝）

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民進黨立委補選參選人何志偉勤跑基層拜票。（吳堂靖攝）

北市立委補選進入倒數，綠營參選人何志偉勤走基層，今天趕場拜票。面對「柯家軍」陳思宇近日頻開直播、大打網路戰，何志偉意有所指表示「網路是自由國度，我們沒有能力去操作它，有這個能力去操作的，我們必須表達佩服」，而議員黃向群等人原定陪同掃街，因故臨時喊卡。

何志偉今一連趕赴士林區海光宮冬令救濟活動和大同區太平市場，拜票行程滿檔，何志偉一現身就積極與攤商搏感情，獲得支持者歡迎，不過原定陪同掃街的市議員黃向群等人，卻在活動前半小時確定無法到場，最後僅有議員王世堅幕僚到場助陣，由於黃與柯文哲略有交情，臨時缺席，格外引人遐想。

何志偉澄清，中央黨部有通知地方同志，但因時程較趕，加上有些人要參加公祭，所以趕不及，自己和黃向群是同個質詢小組，彼此私交很好，至於梁文傑則因出國無法到場。

對此，黃向群解釋，初選過後自己就比較少公開露臉，競選背心早就丟了，事前也未百分百答應出席，輔選責任應該在現任議員身上，他們能量比較強、也更有力道，但大家都是挺何志偉的！

面對對手陳思宇近來大打空戰，何志偉表示，自己就是一步一腳印，認真聆聽基層聲音，何話鋒一轉表示，「網路是自由國度，我們沒有能力去操作它，有這個能力去操作它的，我們必須表達佩服」。

至於柯文哲今早自信滿滿說「陳思宇一定會選上」，何表示，掃街時大家都說要投給他，對他是最深刻的祝福與動力來源。至於是否有和表態力挺他的陳思宇姑姑陳靜敏聯絡？何則說，「所有支持者都是他溫暖力量，我們的心在一起就好了」。

另外，外傳民政局長藍世聰預計加入陳思宇競選團隊協助，何大方表示，每個人都有自己的朋友，都給予祝福，自己會更努力。

(中時 )

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