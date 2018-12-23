陳思宇打空戰 何志偉意有所指：有能力操作的 我們佩服

2018年12月23日 13:31 中時 吳堂靖

民進黨立委補選參選人何志偉勤跑基層拜票。（吳堂靖攝）

北市立委補選進入倒數，綠營參選人何志偉勤走基層，今天趕場拜票。面對「柯家軍」陳思宇近日頻開直播、大打網路戰，何志偉意有所指表示「網路是自由國度，我們沒有能力去操作它，有這個能力去操作的，我們必須表達佩服」，而議員黃向群等人原定陪同掃街，因故臨時喊卡。

何志偉今一連趕赴士林區海光宮冬令救濟活動和大同區太平市場，拜票行程滿檔，何志偉一現身就積極與攤商搏感情，獲得支持者歡迎，不過原定陪同掃街的市議員黃向群等人，卻在活動前半小時確定無法到場，最後僅有議員王世堅幕僚到場助陣，由於黃與柯文哲略有交情，臨時缺席，格外引人遐想。

何志偉澄清，中央黨部有通知地方同志，但因時程較趕，加上有些人要參加公祭，所以趕不及，自己和黃向群是同個質詢小組，彼此私交很好，至於梁文傑則因出國無法到場。

對此，黃向群解釋，初選過後自己就比較少公開露臉，競選背心早就丟了，事前也未百分百答應出席，輔選責任應該在現任議員身上，他們能量比較強、也更有力道，但大家都是挺何志偉的！

面對對手陳思宇近來大打空戰，何志偉表示，自己就是一步一腳印，認真聆聽基層聲音，何話鋒一轉表示，「網路是自由國度，我們沒有能力去操作它，有這個能力去操作它的，我們必須表達佩服」。

至於柯文哲今早自信滿滿說「陳思宇一定會選上」，何表示，掃街時大家都說要投給他，對他是最深刻的祝福與動力來源。至於是否有和表態力挺他的陳思宇姑姑陳靜敏聯絡？何則說，「所有支持者都是他溫暖力量，我們的心在一起就好了」。

另外，外傳民政局長藍世聰預計加入陳思宇競選團隊協助，何大方表示，每個人都有自己的朋友，都給予祝福，自己會更努力。

(中時 )