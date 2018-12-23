林洲民指若大巨蛋放水 柯P政治生命將終結 市府：不適當發言

2018年12月23日 13:34 中時 張潼

昨晚傳出台北市長柯文哲將換掉都發局長林洲民，接替人選也已找好，就是台中市祕書長黃景茂。面對這項人事傳聞，林洲民23日凌晨PO臉書嗆說，過去2個星期，他親眼看見、親耳聽到有人說，把他移開，大巨蛋審查比較容易通過；還有網路媒體公布林的Line截圖，他向友人表示，若市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日。

由於林洲民的說法用詞頗重，市府祕書長張哲揚剛剛受訪時表示「這樣講不適當」。張說，遠雄過與不過不是在於個人，都審就是公開透明，不刁難、不放水，安全最重要，都審程序過就過，不應該談論說誰在誰會過，這樣的話是個人揣測，這樣講的話難道制度為個人設計？他不太認同。

張哲揚表示，自己的確有跟市長室主任李文宗、副市長鄧家基分別跟林洲民談過，但是沒有提及大巨蛋，倒是有提到國宅（指公宅）。他說，市長是基於整個後面施政理念，所以對於局長位置的調整有通盤考量。

張哲揚說，市長對林洲民這4年努力、工作態度非常肯定，但基於對團隊最好，希望他去都更中心當董事長，但談的過程中，的確也會談到都發局管理效益的問題，林洲民對設計、都審、都計很肯定，當董事長會更能發揮，所以才基於這考量來調整位置。

張哲揚表示，林洲民指控蔡壁如、李文宗是趙友友，因為他不是當事人，不便揣測、回答，但團隊調整是基於讓團隊發揮最大效用，這應該要尊重市長的人事權利。他也強調，並沒有否定林洲民工作態度和努力，也不是要他離開團隊。

(中時 )