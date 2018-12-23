林洲民指若大巨蛋放水 柯P政治生命將終結 市府：不適當發言

友善列印
中時

昨晚傳出台北市長柯文哲將換掉都發局長林洲民，接替人選也已找好，就是台中市祕書長黃景茂。面對這項人事傳聞，林洲民23日凌晨PO臉書嗆說，過去2個星期，他親眼看見、親耳聽到有人說，把他移開，大巨蛋審查比較容易通過；還有網路媒體公布林的Line截圖，他向友人表示，若市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日。

由於林洲民的說法用詞頗重，市府祕書長張哲揚剛剛受訪時表示「這樣講不適當」。張說，遠雄過與不過不是在於個人，都審就是公開透明，不刁難、不放水，安全最重要，都審程序過就過，不應該談論說誰在誰會過，這樣的話是個人揣測，這樣講的話難道制度為個人設計？他不太認同。

張哲揚表示，自己的確有跟市長室主任李文宗、副市長鄧家基分別跟林洲民談過，但是沒有提及大巨蛋，倒是有提到國宅（指公宅）。他說，市長是基於整個後面施政理念，所以對於局長位置的調整有通盤考量。

張哲揚說，市長對林洲民這4年努力、工作態度非常肯定，但基於對團隊最好，希望他去都更中心當董事長，但談的過程中，的確也會談到都發局管理效益的問題，林洲民對設計、都審、都計很肯定，當董事長會更能發揮，所以才基於這考量來調整位置。

張哲揚表示，林洲民指控蔡壁如、李文宗是趙友友，因為他不是當事人，不便揣測、回答，但團隊調整是基於讓團隊發揮最大效用，這應該要尊重市長的人事權利。他也強調，並沒有否定林洲民工作態度和努力，也不是要他離開團隊。

(中時 )

3張發票換高麗菜 何欣純籲挺菜農 台南連兩天爆紅害 網友擔心看不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。