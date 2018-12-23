台南連兩天爆紅害 網友擔心看不見元旦二寮日出

台南市連兩天紅害，整座城市籠罩霧霾中，環保局出動洗街車洗街。（台南市環保局提供）

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東北季風強，中南部空品差，東北季風停，中南部空品還是差，台南市22日、23日連兩天空氣品質達紅害等級，這兩天卻沒東北季風，台南市環保局空噪科認為，汙染物吹不出去，是造成空汙嚴重原因，有民眾到二寮只看到霧霾卻看不見日出，擔心元旦時也沒有曙光。台南市環保局回應下一波冷空氣27日到達，持續至元旦，因為距離時間長，預測準確度仍嫌不足。

台南市連續兩天空氣品質指標達紅害，23日仍有AQI150以上的指標數值，整座城市霧茫茫，網友直稱毒霧籠罩的台南市變成「毒氣室」，外出都想改搭公車。

台南市環保局空噪科長朱玫瑰無奈稱，中南部受制於空氣型態影響，即使人為作很多應變，仍比不上一個大氣條件的變化。

她表示，東北季風的風速強度是關鍵，強風會把北部空汙帶到南部，但若風度再強，就會把空汙吹過南部，但東北季風風速弱，中南部也會因為擴散條件不佳，導致汙染物累積，影響空品指標。

台南市這兩天受霧霾影響，整座城市霧茫茫，有網友這兩天到二寮看日出，稱山區「超霧的」，日出都被擋到，擔心元旦的二寮曙光大型活動也會被嚴重的霧霾影響。

朱玫瑰表示，溫度低、溼度高就會產生霧，加上空品不好，即變霧霾。預測下一波冷空氣27日到達，持續到跨年夜甚至元旦，預估空氣狀況仍偏溼，但距離時間仍久，準確度仍嫌不足。

台南市環保局這兩天已加強洗街車運作，22日洗街350公里，23日洗街269公里，並加強工廠稽查，台中火力電廠與高雄興達電廠都配合降轉，努力改善空汙影響。

(中時 )

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