疲喊「我真的不想玩了」 蕭敬騰深夜吐實：根本不愛這些東西

蕭敬騰IG被批評太多公司發文，讓他身心俱疲，驚吐：「不想玩了」。(取材自蕭敬騰IG)

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中時電子報

如今當藝人不只要提升自己的表演實力，也得維持跟粉絲之間溝通的管道，就連低調如謝金燕，都開通了臉書、IG，好跟粉絲拉近距離，而向來和善親民的歌王蕭敬騰，其IG卻爆出引發粉絲不滿，認為經紀公司代替他發文的頻率過高，要求老蕭自己po文，而好脾氣的老蕭竟然難得說重話，親回：「看了很不舒服」，更在深夜吐露真心話，直呼經營社群讓他「失去自己」。

面對粉絲抗議聲浪，蕭敬騰深夜親自上線回應，表示看了這些負面評論，心裡很不舒服，並非針對任何人，「純粹是我到底該怎麼做？」，認為公司的出發點永遠都是好的，也沒說換誰做一個平台就必定成功，他也完全能理解粉絲們反感的點在哪，而他本人有時也不想看到自己的平台出現一些無聊的廣告。

蕭敬騰更驚吐重話：「嚴格來說我根本不愛這些東西，都是為了大家」，表示在IG帳號裡被打擊得極深，還浪費了很多時間，直言：「這些平台讓我失去自己，我真的不想玩了，真的」，他也坦言會想退出這塊並非僅是因為粉絲抗議，而是10年前入行時，就說過自己並不是很想開社群平台，「我自己知道我不會、我沒天份，我不想…」，而如今蕭敬騰正在美加地區巡演，不但要坐不喜歡的飛機，甚至平均4場演出要調三次時差，讓他壓力很大，也自責有時不知道自己身在何處？唱了什麼？「覺得對觀眾是不公平的」，讓粉絲相當心疼。

(中時電子報)

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