視察廚餘蒸煮設施 賴揆：養豬防疫要落實

行政院長賴清德（左二）穿上防護衣，視察廚餘養豬業者蒸煮設施。（陳淑娥攝）

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瑞豐畜牧場致贈行政院長賴清德黑豬肉禮盒。（陳淑娥攝）
清水區瑞豐畜牧場視察蒸煮廚餘設施符合防疫標準。（陳淑娥攝）

為全面防堵非洲豬瘟入侵，行政院長賴清德上午前往台中視察廚餘養豬業者蒸煮設備，他表示，台中市每日有300噸廚餘，無法斷絕廚餘養豬，業者一定要落實蒸煮程序。此外，賴揆強調，廚餘不是豬瘟傳染的唯一途徑，要求養豬場要有標準的飼養流程，萬一外頭有疫情，也不用害怕自家豬隻淪陷。

賴揆上午前往台中市清水區瑞豐畜牧場視察蒸煮廚餘設施，他指出，台灣單純賣豬價值一年700至800億元，加上上下游，一年約2000億元，代表很多人靠這行業生活。而非洲豬瘟，比口蹄疫病毒更猛，100％致死率，大家一定要共同防疫。

賴揆強調，台中每日有300噸廚餘，要禁止廚餘養豬目前是不可能，因為廚餘將無法處理掉，業者應有廚餘蒸煮設施，以95度高溫煮1小時，才能使用，如果沒有該設施者，應改以飼料飼養或離牧，政府都會有補助。

賴揆進一步說明，非洲豬瘟傳染不是僅靠廚餘，還有其它方式，病毒可藉由人體引進。他以開刀房為例，希望每個業者在養豬每個環節，都要達到生物保護的標準，讓運輸的車輛、人員，即使沾染病毒也不會影響自家豬隻。養豬場若不幸發生疫情，一定要就焚燒，不要再讓疫情擴散。

(中時 )

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