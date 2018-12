賣菜郎韓國瑜就職演說曝光：讓春天從高雄登陸

2018年12月23日 14:05 中時電子報 李俊毅 /綜合報導、影音/ 杜宇喬 /綜合報導、影音/

25日新任高雄市長韓國瑜將宣誓就職,讓不少高雄市民引頸期盼,韓流能徹底改變高雄,讓高雄經濟再度起飛,擺脫民進黨執政下一決不振的經濟現況,實現「東西賣得出去,人進得來,高雄發大財」。據中天新聞獨家報導,韓國瑜市長25日就職演說讓引用余光中的詩《(讓春天從高雄登陸》。對此,韓國瑜表示,外流的演說稿內容是只是初稿,最後定稿一定會大幅修改。

已曝光韓國瑜演說為中英文對照版本,全文如下:

讓春天從高雄登陸

讓海峽用每一陣潮水

讓潮水用每一陣浪花

向長長的堤岸呼喊

太陽回來了,從南回歸線

春天回來了,從南中國海

讓春天從高雄登陸

這轟動南部的消息

讓木棉花的火把

用越野賽跑的速度

一路向北方傳達

讓春天從高雄出發

各位鄉親,各位貴賓,還有各位現場好朋友,大家早安,大家好。

今天是歷史的一刻,國瑜要感謝所有的高雄鄉親,用選票選擇了改變,此刻國瑜的內心充滿無限的感激。在此也要感謝歷屆的高雄市長、政治菁英、所有士農工商、全體市民,以往對於高雄市的真情付出,讓國瑜得以站在巨人的肩膀上,帶領高雄市準備衝向新的時代。

剛剛,國瑜念的是余光中先生的詩《讓春天從高雄出發》。事實上,高雄市長今年的選舉不僅僅是「轟動南部的消息」、「一路向北方傳達」,這場選舉甚至已經轟動全世界,無遠弗界的進入全球華人的視野。

余光中是福建泉州永春人,民國17年出生在南京,57歲他移居到高雄市任教於中山大學文學院外國語文學系,國瑜在民國46年生出於台北縣,60歲到高雄市定居,不管先來後到,不管來自何方,只要居住在高雄市,不管用什麼樣的方式愛高雄,我們全部都是高雄人,高雄市民用這次選舉告訴全世界,高雄市真的是一個充滿愛與包容的偉大城市。

在選舉期間,國瑜主張,高雄市必須「政治歸零,經濟百分之百」,打造一個欣欣向榮、活潑、陽光的城市,經濟發展只有通路,沒有圍牆。在這場選舉過程,很多市民樂在其中,大家可以很明顯看到,高雄市已經是一個充滿理想、熱情、歡樂的城市。

高雄市也是一個移民城市,用愛包容各地的移民,高雄市更是一個海洋城市,國瑜希望高雄走向世界,讓世界走進高雄。因此,中英文雙語教育將是新市府施政的重中之重。新加坡國父李光耀曾說,雙語教育是他一生的挑戰,新加坡做到了,雙語成了新加坡年輕人邁向國際化的一種能力,國瑜相信,高雄市也可以做得到,我們要讓高雄市的下一代裝上翅膀,在國際移動沒有任何障礙。

可以預見,國瑜喊出「打造高雄,全台首富」的夢想,未來一定會有很多困難需要一一克服。例如選舉期間走訪高雄蛋白區偏鄉,國瑜發覺,城鄉差距真是超乎想像,偏鄉的教育、醫療、基層建設嚴重落後,同樣一個城市,市民卻有截然不同的待遇,看到農漁民的處境,給了國瑜極大的震撼與感觸。為了弭平城鄉差距,市政府未來的施政一定會城鄉兼顧,一視同仁。

「天地可破,熱情不破」,這次的選舉,當外界全部不看好韓國瑜的時候,我心中的熱情並沒有因此熄滅,人類因為夢想而偉大,未來高雄市也會因為築夢踏實而偉大。

國瑜來自基層,本來是一個賣菜郎,國瑜保證,未來永遠不會和基層脫節,國瑜要告訴所有鄉親,高雄市屬於所有市民,不屬於任何政黨,也不屬於任何派系,選前大家可以有政黨之分,選後不應該再有藍綠的成見,為了高雄市的長遠發展,國瑜要拜託大家,所有人攜手合作,共創美好的未來。

國瑜相信,未來高雄市不僅將成為南台灣經濟發展的領頭羊,在大幅邁開國際化的步伐以後,還會成為台灣經濟發展的火車頭,這也是國瑜對於所有高雄市民的承諾。

Good Morning distinguished guests, Ladies and Gentlemen.

What an amazing journey, back to one year ago, no one would believe this will happen, and now WE DID IT!

This victory belongs to the great and brave Kaohsiung citizens.

Without your trust and support I can never come this far, and we together make this mission impossible POSSIBLE!

Kaohsiung, the sleeping giant, has waken up!

Kaohsiung is an excellent city with beautiful landscape and intelligent people.

Facing ocean as a great harbor city,

we have mountain, we have river like the Love river we are nearby now.

We have airport, metro, light rail and all modern infrastructures.

Basically, Kaohsiung has everything you’re looking for.

The city is full of opportunities.

Kaohsiung city government will spare no effort to create a friendly environment for the visitors and investors from all over the world. There will be no walls and barriers, only roads and bridges, friendship and love.

Let’s work together and let the city shine.

As my slogan during election:

Sell goods, welcome people, Prosperous Kaohsiung!

May God bless Kaohsiung and God bless each and every one of you.

最後,國瑜要再次感謝高雄鄉親,給予我跟新的市府團隊一個服務市民的機會,國瑜保證一定全力以赴,絕對不會讓大家失望。感謝大家,Thank you very much !

