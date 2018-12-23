火山海嘯難預警！學者：基隆也曾發生過

印尼22日晚間疑似因火山爆發，導致巽他海峽附近沙灘遭海嘯侵襲，傷亡慘重。（圖／路透社）

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中時電子報

印尼巽他海峽22日晚上火山爆發引發海嘯，造成600多人死傷，中央大學水文與海洋科學研究所副教授吳祚任表示，火山海嘯或山崩海嘯是海嘯預警中相當棘手的課題，因為從開始到上岸，時間很短，即便成功預警，民眾能夠反應的時間還是有限。中央氣象局副局長鄭明典也表示，海底火山造成的海嘯，在印尼，很難預警！

中央大學水文與海洋科學研究所副教授吳祚任今天上午針對印尼火山爆發，在臉書發文說，惡名昭彰的喀拉喀托Krakatau 火山海嘯又來了，不過這次是由喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山操刀，結果在半夜造成43人死亡和將近600人受傷。

他說，Krakatau 這位爸爸火山很兇暴，曾經在1883年8月噴發，並引發超級海嘯。那次的海嘯高度高達41公尺，相當於17層樓的高度，並且造成三萬多人死亡。這次感覺是爸爸讓兒子練習，希望傷亡不要再擴大，也祝福印尼的朋友。

吳祚任表示，基本上，陸地上的火山噴發不會直接造成海嘯，因為沒有擾動到水體。而造成海嘯的原因，往往是在火山噴發過程造成火山邊壁崩落，進而引發山崩型海嘯。或是火山口塌陷，造成海嘯。目前這次的事件資料很少，希望後續能有進一步的分析。

他指出，台灣也有類似的事件，像是1867基隆海嘯（目前新的調查指向海底火山），根據調查與分析，火山引發山崩型海嘯的推論符合多數史籍上的描述。火山海嘯或山崩海嘯是海嘯預警中相當棘手的課題，因為從開始到上岸，時間很短，即便成功預警，民眾能夠反應的時間還是有限，這也是我們海嘯科學研究室未來努力的目標。

中央氣象局副局長鄭明典在臉書分享吳祚任的發文外，並說，「海底火山造成的海嘯，在印尼，很難預警！」

(中時電子報)

文章來源：鄭明典臉書

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