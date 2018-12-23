印尼海嘯重創！62人死亡、600人輕重傷 8名台灣人受傷送醫

2018年12月23日 14:04 中時 徐力剛

喀拉喀托火山22日晚間爆發，現場煙霧火光四射。（圖片截自Sutopo Purwo Nugroho Twitter）

印尼巽他海峽（Sunda Strait）附近海灘昨日（22）晚間突發海嘯意外，造成多人死傷，目前死亡人數達62人、約600人輕重傷，還有20人處於失聯狀態。當地台商表示，有8名台灣遊客逃難時不幸受傷，已進行緊急包紮待送醫治療。

交通部觀光局表示，有關印尼海嘯事件，局內尚未接獲任何台灣團體通報，有相關情形也歡迎民眾協助通報，同時提醒旅行社轉告正在印尼的旅行團，需隨時注意後續情況。對此外交部說明，已與國防部協調備一架我國運輸機待命，若國人或印尼方面有任何需要，將立即起飛協助救災。

印尼氣象氣候地球物理局（BMKG）資料顯示，此次海嘯是喀拉喀托火山活動加上滿月潮汐的雙重現象所致。昨日喀拉喀托火山於當地時間21時噴發，半小時後海嘯接踵而至，造成不幸意外;BMKG進一步指出，喀拉喀托火山近期活動頻繁，21日噴發時形成400公尺高火山雲，噴發時間長達2分12 秒。印尼國家災害應變總署（BNPB）說明，此次海嘯以Pandeglang地區受創最嚴重，超過430棟建築受損，許多濱海飯店遭受波及，甚至被海嘯吞沒。

據了解，海嘯發生時，印尼知名樂團「17樂團」正在海邊進行演出，海嘯突然席捲而來沖垮舞台，現場觀眾四處逃竄哀號聲不斷，宛如人間煉獄場景，目前已知17樂團貝斯手和經理確定罹難，還有4名成員失蹤。

可樂旅遊回應，印尼屬於海島國家，近年來火山噴發十分頻繁，可樂目前無團體前往當地，消費者敬請放心。且此次海嘯地點與國人喜愛旅遊地區相距甚遠，公司會以消費者安全為首要考量，也將密切注意當地政府頒布旅遊警訊，確保旅客安全無虞。

(中時 )