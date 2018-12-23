2018年12月23日 14:05 中時 謝瓊雲

李福堂爺爺（中右）、管文英奶奶（中左）相隔十年再度穿上西裝、婚紗，走上紅毯接受眾人祝福，兩人深情一吻羨煞全場。（謝瓊雲攝）

95歲的陳雪花阿嬤首度穿上白紗禮服，滿臉喜悅與羞怯。（謝瓊雲攝）

101歲李福堂、94歲管文英夫妻在志工攙扶下走紅毯進場。（謝瓊雲攝）

10年前也是在弘道幫忙下，兩人烽火相隔近50年後重逢廝守，穿上白紗禮服補拍婚紗照。（謝瓊雲翻攝）

10年前兩人在自家小屋外拍攝大合照，深情親吻。（謝瓊雲翻攝）

彰化》弘道不老婚紗圍爐宴 奶奶們圓夢穿白紗走紅毯 圖

謝瓊雲／彰化報導

弘道老人福利基金會23日為獨居弱勢長者舉辦不老婚紗圍爐餐會，6位阿嬤盛裝打扮、穿上白紗走紅毯圓夢；結縭73年因戰火分隔兩岸晚年才又重逢廝守的李福堂、管文英夫妻，10年前曾在弘道協助下首度拍攝婚紗照，當時李爺爺就霸氣許諾至少要活到一百歲多陪奶奶幾年，今年李爺爺101歲，在弘道協助下，穿著正式禮服走上紅毯，眾人一起圍爐彷彿吃喜宴，喜氣洋洋。

太美了！6位78歲到95歲的阿嬤，抹上胭脂、水粉，穿著白紗漂亮出席在埔心鄉興尚將餐廳舉辦的寒冬助老圍爐饗宴；走在紅毯那刻，彷彿重回18歲那一年出嫁時，臉上都露出少女般嬌羞的微笑，雖然老伴早已不在身邊，但有弘道眾人相伴，忍不住開心說，有點拍謝，但希望以後再來一次。

在志工陪同下，101歲的李福堂與94歲管文英夫妻倆，和其他穿著白紗的奶奶們、與兩對助老委員夫妻檔，一同步入紅毯，這場總計將近9百歲的婚禮，新郎倌帥氣、新娘子美麗，讓在寒冬圍爐的老人家與家人們又羨慕、又開心。

管文英奶奶說，當年結婚根本不敢想歡婚紗、旗袍，就只是穿著一般棉襖，大夥到飯館吃碗麵、喝個小酒，就算結婚了；後來因遭逢戰亂與李福堂分隔兩岸近50年才又重逢；10年前穿了婚紗，今天再穿著走紅毯，還是覺得自己很漂亮，丈夫穿上西裝也好帥，感覺很幸福、很謝謝大家！

喪偶30年、長年照顧身障兒子的95歲陳雪花阿嬤，也一樣笑開懷，人生首度穿著婚紗，還是露背的性感低胸白紗，讓她非常害羞，18年來長期關懷的志工看到阿嬤這麼美，忍不住激動、紅了眼眶說，「阿嬤，你今天特別水！」

基金會彰化服務處主任林博樺表示，今天除了讓彰化區100位獨居、若是老人家們一起圍爐，也讓弱勢長輩一圓不老婚紗夢；弘道每到歲末年終都辦理「寒冬助老，刻不容緩─獨居弱勢長輩關懷計畫」，今年助老服務經費仍有480萬元缺口，希望社會各界共同伸出援手，協助長輩除舊佈新辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新與整年關懷服務。

(中時 )