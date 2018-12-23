8400億買離岸風電當冤大頭 他求小英迴廊談話髮夾彎

2018年12月23日 14:32 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

哀哉台灣！為了「非核家園」需付出8400億元，台灣人民就要快變成冤大頭了。台大醫學院教授王明鉅為此連日發文疾呼，請蔡英文總統迴廊談話幫幫忙，要求經濟部、台電擱置離岸風電廠商公文，別讓台灣繳出全世界最貴的離岸風電費。王明鉅質疑，台灣為何每年要多花420億買電與扶植成功機會極低的離岸風電產業？若能省下這些民脂民膏，每年至少可做10件事，造福台灣民眾及國家。

王明鉅今(23)在臉書上表示，離岸風電550萬瓩中的躉售電價，在經濟部、營建署、漁業署的長官們以「出奇順暢的橫向溝通」，以及「超高的行政效率」協助之下。被一度6元「騙來」的所有外國離岸風電業者，除了一個35萬瓩風場與台電本身的30萬瓩風場之外，極可能與台電公司在下周五之前簽約。

王明鉅分析，如果沒搭上今年5.8元列車的二個風場用明年躉售電價計算，全台灣民眾與企業將為這些離岸風電每年多花420億電費，20年則增加全民電費8400億。

王明鉅質疑，台灣為何每年要多花上420億，就為買電與扶植現在幾乎等於零、成功機會排名非常後面的離岸風電產業呢？他認為，如果連續20年每年多花的420億，不拿去買電，其實可做很多福國利民的事，至少以下這10件事攸關全民及國家福址，能許台灣一個未來。

一、全台灣機車有1300萬輛，平均車齡10年，80%是125 cc以下。每年更換100萬輛，十年可以全部換完。每輛ABS費用如果是5000元，一年需要費用【50億元】。

二、由政府每年補助【20億元】，為140萬名70歲以上的長者打肺炎雙球菌疫苗。

三、低劑量電腦斷層肺癌篩檢，全國50家區域醫院與醫學中心，每家每月為500人進行檢查一年將有30萬人受惠進行篩檢。如果每人補助2000元，需要【6億元】經費。

四、三價疫苗改打四價疫苗花費【8億元】，就能減少幾萬人上醫院急診，減少幾十人的死亡。

五、每年補助【20億元】引進新藥與新科技、新醫材，不但一定會有病人會因此受惠，也是間接鼓勵醫界努力趕上世界最先進科技。

六、只要增加【13億元】預算，就能讓全國的中小學生以及弱勢家庭子弟，都能享有足夠好品質的營養午餐。

七、住院醫師納入勞基法，為了維持第一線醫療照護基本人力與照護品質，每年需要增加800名專科護理師人力，每年需要的費用【10億元】。

八、如果政府針對5G產業建置共通的網路基礎建設，或是補助企業或個人使用5G手機或相關的各種物聯網設備、機器。每年補助【100億元】連續五年或十年，來扶植台灣的5G新產業。

九、政府訂定十年10項創新醫療資通訊科技計畫，每年補助【20億元】連續10年，一定可帶動台灣醫療界與資通訊界的全面合作，產出更大更好、更有國際競爭力的創新。

十、台灣全民健保每年花上百億元買專利學名藥。不如每年投資【100億元】，扶植學名藥先導藥廠，專門針對這些用量大效果好的過專利藥品進行研發與製程改善。

這10項全部加總也只有322億元，投入這些錢將為高齡少子的台灣帶來健康，帶來新的科技與創新，絕對比離岸風電產業帶來更有世界競爭力的新產業。每年還剩下的100億元還可再投入其他領域，為台灣帶來更大的福祉。

王明鉅說，蔡總統已經展開2020的競選連任之旅，只要一發表迴廊講話，許多政策無論再怎麼髪夾彎，也照樣就會立即改變。他衷心建議，下星期的迴廊講話，就提醒經濟部與台電公司的長官們，大家都去放年假，這些離岸風電廠商簽約的公文再多擺五天吧。

(中時電子報)