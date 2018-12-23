5種風味溫泉一次泡個夠！台中泡湯來這裡

統一谷關溫泉養生會館戶外區的SPA沖擊泉。（統一谷關溫泉養生會館提供）

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戶外五行湯區有自然美景相伴。（統一谷關溫泉養生會館提供）
戶外五行湯有5種加入不同精油的溫泉。（統一谷關溫泉養生會館提供）
養生百菇烤魚餐。（統一谷關溫泉養生會館提供）

泡湯是冬季的人氣活動，若來到台中想趟泡湯之旅，谷關地區是中部泡湯的熱門地點，這裡唯一達4星級飯店的「統一谷關溫泉養生會館」，房客可以從戶外各種溫泉一路泡回房間，近期推出的「冬戀湯饗」一泊二食專案，把原價1萬1440元大打42折，平日雙人房只要4880元就可以享受冬季泡湯趣。

谷關的溫泉屬於弱鹼性碳酸泉，泉色濁白狀，水質滑膩。統一谷關溫泉養生會館把谷關美景和美湯合而為一，園區內的「戶外五行湯湯區」最出名，分別有加入檜木精油的泰雅之湯、加入五加皮精油的養生藥草浴、加入草本精油的草原雅之湯、加入咖啡精油的湯泉，還有愛美女生最愛的薰衣草精油美人湯等5種溫泉，另外也可以享受「原味」的日式庭園風呂和SPA沖擊泉，擔心裸湯會害羞的遊客也不用擔心，因為這裡是男女合浴，都穿泳衣入湯。

喜歡待在室內的話可以到水療溫泉SPA區，或回到房間浴室裡，打開水龍頭就是熱騰騰的溫泉水。吃的方面，早上有澎湃的自助式早餐，晚上是健康美味的「養生百菇烤魚餐」，也會送上手工餅乾、精油香皂、品牌面膜等多款禮物，而且為了歡慶今年台中花博盛大開幕，還安排了手作押花的創意DIY活動，讓冬季旅行更好玩。「冬戀湯饗」一泊二食專案即日起推出到明年2月28日。

(中時 )

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