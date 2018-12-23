臺史博修復後播放塵封80年電影 全美戲院爆滿座

2018年12月23日 14:22 中時 程炳璋

國立台灣歷史博物館過去修復台灣早期共168膠卷影片，大部分為日本政府在台灣時播放的電影，多數為日本電影，少數與台灣相關，從這些珍貴的復刻版電影看見日本人眼中的台灣社會文化，23日在全美戲院選播4部與台灣相關的復刻影片，吸引超過300位的滿座觀眾進場觀賞。

臺史博10年來修復超過168卷早期影片膠卷，約共數十部電影，多數為1930年至40年時期的日本電影，少數是戰後初期電影，大部分屬日本劇情片與動畫片，這些塵封80年的影片23日在全美戲院首次公開播放，重現世人眼中，吸引滿座的觀眾進場欣賞。

台史博館方從數十部早期影片中，選擇《全臺灣》、《守護臺灣》、《臺南神社神苑落成奉告祭及大祭實況》與《昭和十二年度後龍公學校運動會》4部與台灣相關的紀錄片播放，分別為介紹全臺社會文化、軍事、宗教與體育為主題。

其中《全臺灣》是當時台灣總督府委託日本團隊拍攝，以日本觀點介紹殖民時期的台灣社會生活文化，包括拍攝台灣小姐，並首次使用日語、台語的流行歌曲當電影配樂。

《守護臺灣》是當年台灣唯一的防空演習影片，《臺南神社神苑落成奉告祭及大祭實況》是罕見臺南神社影片資料、《昭和十二年度後龍公學校運動會》為後龍國民小學捐贈，是民眾用加用攝影機非專業拍攝，意外成了全臺唯一日本時代運動會紀錄影片。

館方認為這些影片代表的文化意義很珍貴，選定有悠久歷史的全美戲院播放，並安排專家旁白講解，映後還有座談會討論，讓觀眾更了解這次過程。

(中時 )