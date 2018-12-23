飯店慶25周年！住房專案下殺3.2折讓房客住好吃好

2018年12月23日 15:20 中時 何書青

入住「食在享受住房專案」，就贈送2000元餐券。（長榮桂冠酒店台中提供）

雙人下午茶只要999元＋10％。（長榮桂冠酒店台中提供）

為了歡慶酒店25周年，長榮桂冠酒店（台中）飯店推出住宿加餐飲史上超划算的「食在享受平日住房3999元專案」，除了含早餐2份，還送價值2000元的餐飲抵用券讓房客吃好吃滿，換算下來2個人一起來度假，等同於住房每晚每人不到1000元，下殺3.2折超便宜。

在住宿期間，餐飲抵用券到飯店內的餐廳都可以用，包含匯集多國料理的人氣Buffet餐廳「咖啡廳」、法式鐵板料理能選擇「冠品鐵板燒」、以粵菜為主的「長園中餐廳」，還有「點心坊」裡最暢銷的美味蛋黃酥或蛋糕也通通適用；「食在享受平日住房3999元專案」的優惠活動即起開跑到12月28日止。

除了住宿優惠專案，館內各家餐廳也推出一系列優惠活動，吃到飽控最愛的「咖啡廳」平日還推出限量的快閃折扣，最低5折起，堪稱比旅展還殺，而平日下午茶吃到飽雙人同行也只要999元+10%，一樣省很大。

搶搭花博熱潮，飯店內的「長園中餐廳」，除了打造全新港點「港點-新」饗宴，主廚更特別研發設計少女心十足的花博港點，包含金針花南瓜糕、冷豔玫瑰香和貴妃花香露，單點料理只要120元起，12月30日前，如果選在週三及週四來長園中餐廳點用單點餐食類還有打8折的好康。

(中時 )