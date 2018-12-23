新竹市新科議員做公益 「西北好蚤節」市集助弱勢

陳建名（左）、劉康彥舉辦首屆「西北好蚤節」跳蚤市集。（徐養齡翻攝）

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劉康彥與親子同樂。（徐養齡翻攝）
跳蚤市集吸引不少民眾參加。（徐養齡翻攝）
跳蚤市集吸引不少民眾參加。（徐養齡翻攝）

歲末送愛，新竹市議員當選人陳建名、劉康彥23日上午在北新公園舉辦首屆「西北好蚤節」跳蚤市集，順利募得1萬零700元，捐贈「新竹市智障福利協進會」，期能拋磚引玉，各界踴躍響應，讓身障朋友渡過溫馨耶誕佳節。

陳建名、劉康彥下周即將宣誓就職，年輕形象被民眾稱為「建康男孩」，2人創意十足、個性更是熱情溫暖。陳建名說，「西北好蚤節」的由來，除了代表各自選區，也象徵「建康男孩」選前選後都很好「找」。

跳蚤市場吸引20組攤位參加，提供家庭用品、文具、衣物等供選購；香山大湖國小5、6年級生，為替「逆風騎乘、超越自我」畢業活動籌款，也到現場販售手作小物；新竹農產運銷公司也加入公益與支持小農行列，提供多箱高麗菜讓民眾持發票免費兌換。

劉康彥表示，「西北好蚤節」的另一亮點，是表揚年度「暖男、暖女」。首屆暖男、暖女分別由新竹市蔬菜商業同業公會理事長陳聰銘及新竹市警察局第一分局長蕭惠珠獲得。

活動特別邀請到新竹在地音樂才子劉逸達、陳宥達，「雙達」精湛的吉他彈奏技巧與歌聲，讓現場親子們聽得如痴如醉；知名的「貓頭鷹老師」也帶來精彩生動的故事內容，讓大、小朋友們在大樹下共渡幸福的早晨。

(中時 )

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