大馬雪蘭莪金門會館72周年慶 頒發6金大僑生獎學金

馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館主席呂清便(右二)頒獎予學生家長。（金大提供）

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大馬僑領丹斯理楊肅斌(右一)頒獎予學生家長。（金大提供）

馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館主席呂清便和大馬僑領丹斯里楊肅斌在日前72周年慶晚會中，頒發獎學金給就讀金大的馬國僑生企管系蔡流森、觀光系王進鋒、食品系顏浩羽、運休系潘應茁、觀光系李巧欣與企管系侯佳瑾等6人，由家長代表接受，每人各馬幣5000元。

周年慶晚會由會館主席呂清便主持，各地嘉賓雲集，包括我駐馬來西亞台北經濟文化辦事處洪慧珠、潘斯里陳開蓉、丹斯里楊肅斌、東南亞各地金門會館代表及巴生當地金門鄉親共1000餘人參加，席開100多桌，十分熱鬧。

馬來西亞巴生雪蘭莪金門會館為鼓勵青年學子返鄉就讀金門大學，每年12月會館周年慶時均頒發獎助學金5000令吉給當年度就讀金大的會館子弟，獲得巴生金門鄉親的一致肯定。

今年度更有來自楊忠禮家族捐助的馬幣310萬元（約新台幣2500萬元）成立的「丹斯里楊忠禮潘斯里陳開蓉協助雪蘭莪金門會館慈善基金」，以該基金的孳息獎助當地品學兼優的中學畢業生升讀金門大學，且對象擴及非金門籍的馬國優秀子弟。另在研究所部分，也獎助馬來西亞金門籍子弟攻讀碩士及博士學位，每年各1個名額各馬幣1萬元。

金大校長陳建民指出，金大目前有30餘名馬來西亞籍僑生，其中有5名雪蘭莪金門會館的子弟，而巴生雪蘭莪金門會館原本就在每年12月會慶中頒發馬幣5000元獎助學金給金門子弟的家長，如今再加上慈善基金的獎勵，相信可以幫助金門大學招收更多優秀的馬來西亞學子，校方也將結合各方資源全力培育。

(中時 )

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