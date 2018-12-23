住飯店度假就是要賴床！「週末自然醒」專案讓懶人超滿足

2018年12月23日 15:23 中時 何書青

台北美福大飯店的行政客房。（台北美福大飯店提供）

休假時睡到自然醒是一大享受，但若在放假出遊時住飯店，退房的早晨通常是在一陣慌忙之中衝出房間，讓假期尾聲少了點從容自在。如果不想退房那麼匆忙，台北美福大飯店推出到30日的「Brunch週末自然醒」下殺了4.7折讓民眾省荷包，更適合喜歡慢步調度假的遊客。

「Brunch週末自然醒」分別有2人、3人或4人專案，可以入住高級的行政客房，重點是能延遲到下午1點才退房，看要睡好睡飽、泡個澡，或到池畔酒吧喝一杯慢慢享受飯店設施，都讓這趟假期更划算又愜意；專案中還會贈送迎賓飲料券，以及依房間人數、提供每位市價1580元+10%的GMT義法餐廳「都會舒活早午餐」。

「都會舒活早午餐」在早上11點到下午2點供應，符合「Brunch週末自然醒」的宗旨－讓房客不用一早爬起來。菜色相當豐盛，法國拜雍火腿、義式臘腸、挪威煙燻鮭魚、義式烤時蔬和各式起司，還有能自己選麵條和醬汁的主廚手工製作麵條可盡情吃；還有3選1的位上精緻主菜「碳烤肋眼牛排佐芝麻葉沙拉及牛肝蕈菇醬汁」、「爐烤圓鱈魚排佐白酒蛤蠣醬汁及風乾番茄」和「嫩煎櫻桃鴨胸佐烤乳酪及無花果」。「Brunch週末自然醒」專案推出至30日止，限周五、六入住，雙人價8000元+15.5%。

(中時 )