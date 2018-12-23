「北漂」滄桑與溫柔 藝術家林煥嘉畫出記憶中故鄉

2018年12月23日 15:21 中時 謝瓊雲

彰化縣議員曹嘉豪(左)聽林煥嘉(右)介紹自己的畫作與創作心路歷程。(謝瓊雲攝)

北漂十多年的林煥嘉，畫筆下的故鄉，既真實又帶點朦朧。(謝瓊雲攝)

北漂十多年的林煥嘉，畫筆下的故鄉，寫實中帶點樸實溫潤的筆觸。(謝瓊雲攝)。

北漂藝術家林煥嘉返回故鄉員林，在員林演藝廳展出個人畫作，43件畫作主題圍繞著故鄉員林市的景物。(謝瓊雲攝)

北漂藝術家林煥嘉返回故鄉員林，在員林演藝廳展出個人畫作，43件畫作主題圍繞著故鄉員林市的景物。(謝瓊雲攝)

彰化縣議員曹嘉豪(左)利用假日抽空帶女兒一起欣賞北漂青年藝術家林煥嘉(右)畫展，也相互交換北漂青年議題的意見與想法。(謝瓊雲攝)

在故鄉展出畫中故鄉的樣子！「最溫柔的距離─林煥嘉創作個展」在彰化縣員林演藝廳開展，藝術家林煥嘉將在創作個展中演繹「北漂青年」內心從滄桑、惆悵到昇華出另一面溫柔的過程，共展出43件個人水彩、油畫創作，展期至明年1月20日。

32歲的林煥嘉員林人，國中畢業後即離家就學、北上就業，畢業於臺灣師範大學美術系，現於臺灣師範大學美術系研究所進行西畫創作研究。現任職新北市鳳鳴國中美術教師，教書之餘持續創作不墜，作品曾獲南投縣政府文化局玉山美術獎、許忠英水彩創作荷花獎典藏。

「北漂」意外成為大選熱門議題，林煥嘉亦屬當代社會典型北漂青年，數年來不斷漂泊在台北、新北等都市角落間，從籠居於陰暗的舊公寓套房逐漸到成家立業，期間嘗盡了身處異鄉都市的各種現實與無奈。

這些孤獨愁緒卻逐漸成為藝術創作的養分，在童年家鄉記憶的沃土中萌芽，透過個展畫座，可一窺藝術家對於「北漂」與「家鄉」概念的呈現與轉變。

林煥嘉表示，這次個展藝術家將集結近三年以家鄉形象為主題的創作，希望能將北漂青年心目中的員林與在地鄉親交流，共同發掘家鄉獨一無二的魅力。北漂議題是否會在選戰煙硝味消散後仍繼續發酵？不得而知，但他認為家鄉給予的溫柔對他來說，是持續且真實的，家鄉始終是異鄉遊子心靈的最後一塊淨土。

縣議員曹嘉豪表示，自己長年關心青年議題，尤其員林市是全縣商經活動最繁榮的地區，近年卻仍無法避免青年北漂潮，現象值得持續重視與關注；自己利用休假來欣賞畫展，也藉機與創作者交換青年議題看法意見，歡迎更多鄉親前來欣賞青年藝術家林煥嘉富有故事性且精湛的藝術作品，享受一場富足身心靈的藝術饗宴。

(中時 )