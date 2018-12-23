賀盧秀燕當選！業者送1688份鴨肉飯 藍綠候選人搶人氣

北區某鴨肉專賣店23日發起盧秀燕當選市長、免費送1688份鴨肉飯活動，吸引民眾大排長龍；第5選區立委補選藍營候選人沈智慧（前中）現場開直播拚人氣。（張妍溱攝）

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綠營候選人王義川（圖右），23日前往北區東興巿場掃街，逐一與攤商及民眾握手致意，展現高度親和力。（張妍溱翻攝）

不只炸雞、肉羹，台中北區某鴨肉專賣店23日發起盧秀燕當選市長，免費送1688份鴨肉飯活動，吸引民眾大排長龍；第5選區藍營立委補選候選人沈智慧現場開直播，綠營候選人王義川至東興巿場徒步掃街，2人「陸空並進」衝選票。

洪姓店長說，老闆請吃1688份鴨肉飯，每家直營店從早上8點到11點開始分送，店內員工停休幫忙，有人在開店前1個鐘頭就開始排隊，一起慶祝盧秀燕當選市長，希望盧未來帶動台中經濟讓大家過好日子。

打選戰結合臉書直播熱潮，沈智慧說，每周約1至3天開直播與民眾互動，除介紹北、北屯「亮點」之外，並暢談她的政見，怎麼建設台中、如何為人民爭取權益等，另有分享溫馨小故事，讓大家知道這城市有愛、社會更溫暖。

沈智慧表示，自己會遵循韓國瑜市長與盧秀燕市長的選舉方式「口不出惡言」，讓人民做最好的選擇，呼籲對手不要打烏賊戰術，來一場君子之爭、乾淨的選戰。

周末假日，趁著巿場採買人潮多，王義川前往北區東興巿場掃街，逐一與攤商及巿民握手致意，展現高度親和力，不少熱情民眾告訴他，補選一定要不斷衝刺、再加油，支持者高喊「凍蒜」。

王義川說，有不少民眾跟他講悄悄話，表示支持林佳龍巿長的巿府團隊，這次巿長選舉結果很可惜，巿政做得那麼好，卻沒有選上，他向民眾回答：「沒關係！」，讓他繼續來拚立委補選，勇於接受挑戰，為台中巿的捷運及交通建設繼續努力。

王義川說，因為他目前的知名度，相較對手沈智慧是比較低，除了網路直播外，最近會開始展開在大的路口、民眾經常運動的緣道、公園，以及早巿、晚巿、黃昏巿場、夜巿，透過大量的曝光，爭取民眾支持。

(中時 )

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