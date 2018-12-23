六福皇宮熄燈倒數！最後一波住房狠殺2.3折

2018年12月23日 15:18 中時 何書青

關西六福莊「2018耶誕老公公粉絲見面會四人住房專案」，旅客可入住肯亞藍天-樓中樓的房型。（六福旅遊集團提供）

「六福居Cooking Bar專案」房客可使用房內歐式廚房設備來烹調，享用5星飯店主廚調配的料理，愜意享受聖誕佳節。（六福旅遊集團提供）

台北威斯汀六福皇宮4月宣布將於12月31日熄燈以來，推出各種回饋賓客的優惠方案，現在再於即日起至28日推出最後一波住房優惠「非住不可住房專案」，包含原價1萬8975元的精緻客房下殺2.3折，優惠價只要4300元，並贈送Buffet絲路宴早餐。

自熄燈消息公布後，飯店推出過許多超殺優惠，包含餐飲消費通通75折、餐飲單筆消費達2000元可參加周周抽主廚好禮、單月消費累積滿2萬元或不限方案入住六福皇宮，還能月月抽總統套房住宿券，11月限量推出號稱地表最強的住房專案「威斯汀回憶之夜」，邀請入住旅客將房內傢俱帶回家，更是人氣秒殺，現在「非住不可住房專案」被視為錯過不再的最後優惠體驗機會。

此外，迎接聖誕節，六福旅遊集團旗下關西六福莊、六福居公寓式酒店飯店也推出各種獨家住房優惠專案。包含關西六福莊「2018耶誕老公公粉絲見面會四人住房專案」，旅客除了可入住肯亞藍天-樓中樓的房型，搭配早餐4客、草原歷險4人次及六福村2日無限進出門票4張，以及耶誕DIY精緻禮物包1份，還能享有VIP級的獨家行程，與耶誕老公公一起掛耶誕襪卡片許星願，並享用家庭號巨型尺寸的萌萌麋鹿烤雞堡，共度夢幻聖誕節，專案價1萬4500元起。

而主打私人小豪宅般的六福居公寓式酒店，也於即日起推出聖誕節快閃包套「六福居Cooking Bar專案」，讓不想外出用餐的旅客，使用房內歐式廚房設備自行烹調，享用六道由六福皇宮主廚親自調配的美味料理及啤酒4罐，在寬敞房內愜意享受聖誕佳節；另還可享精緻早餐，以及台北威斯汀六福皇宮五星級健身房、游泳池及三溫暖等設施，專案價4999元。

(中時 )