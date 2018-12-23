為何大學姐要PO找工作文？網友爆原因是這個

2018年12月23日 15:08 中時電子報 莊楚雯

柯P幕僚團隊的大學姐林筱淇，今天證實將出任台中市觀光局長兼市府發言人。入主台中市長盧秀燕團隊，讓許多人倍感震驚，怎麼18號才PO出找工作文，23號就宣佈接台中的工作，讓大家疑惑「這種事情有可能5天就談成嗎？」

一名網友在PTT政黑板發文，認為有可能是選後沒多久，盧就已經在找林了！「但林的心裡有想留在柯身邊和北市的意願，所以就跟柯要北市發言人或觀傳局長的位置，看柯要不要給。結果事與願違，才發FB說要找工作，順便給柯強烈一點的暗示」，但柯P沒有留人的想法，林就鐵了心換老闆去台中發展，「如果柯之後被媒體問到這件事，怨嘆人才被挖走，我只想說...活該！」

對此，網友們紛紛留言「說的好，柯就不想留林筱淇啊」、「我也是猜藍營大勝位置一堆會有縣市長找她，但沒想到是盧XD」、「要她出來選她不要~不照柯的意志走那就走人」。

但也有人認為，是林發文後盧才去找她的，「不要小看大媽看到好貨時搶下標的能力啊！」、「他就是老公在台中才想挑台北或台中而已不是嗎」、「覺得是po了才接洽，一般人不會想去挖角林筱淇，覺得一級戰將當然是被主管重用」、「大學姐設定雙北跟台中，那要嘛白要嘛藍，沒其他選項了」。

(中時電子報)