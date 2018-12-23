陳文茜曾以4字形容與徐佳青同台過程 網讚很到位！

資深媒體人陳文茜。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

資深媒體人陳文茜日前曾大膽預測，蔡英文絕不會無心連任下一屆總統，也絕不會無心掌權，可能會推派一位英系候選人參選2020年，很可能就是陳建仁搭賴清德選2020總統。有名網友掀出陳文茜曾上節目點出蔡英文缺點，並提及她曾與當時任民進黨發言人的徐佳青同台的過程，用「痛苦萬分」四字形容，網友則表示「講徐佳青講得很到位」。

網友Adonisy在PTT貼文，並分享陳文茜上節目評論蔡英文的片段。其中陳文茜提及，蔡英文缺點就是她對國際經濟的常識太差，她不斷說她否認九二共識，她要帶領全台灣的企業家尋找新的出口市場，「她說講這個話可以，但地球這麼大，新的出口市場是什麼？」對於新的出口市場在哪裡，陳文茜說小英必須告訴大家，必須跟很多人講說是哪裡，她說講事情、要執政，若胡說八道不行，因為對別人來講，是很多人的生計。

此外，陳還提及曾與徐佳青同台的過程，她說因為徐一直講話很大聲，她耳朵又是很怕很大聲尖叫，因此「痛苦萬分」。陳文茜指出，當時徐佳青說對中國太依賴，如果對中國大陸依賴是2分之1、3分之1，她還可以接受。陳文茜隨即跟她說40%，比2分之1少、比3分之1多，台灣對中國大陸的出口40%裡，主要有4分之3不是它的市場而是勞力，所以只是間接出口的地方，最終出口還是歐洲美國。陳直言，民進黨的發言人，連台灣對日本逆差200多億、對中國大陸順差將近6、700億都搞不清楚。

對此，網友也有兩派意見，有人認為「台灣第一才女」、「台灣最早看透綠營的人，也是全台最有智慧的女人」、「講徐佳青講得很到位」。也有人認為「反指標分析師」、「反指標　她還說陳建仁2020會代表DPP選統」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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