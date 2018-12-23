歡慶耶誕活動多 弘光科 服務長者散播溫馨

華山基金會舉辦「耶誕送愛，關懷獨老」募集擁抱活動，盼號召更多人關心生活周遭的獨居長者。（林欣儀攝）

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裝扮成「小小耶誕老人」的孩子拿起按摩球幫長輩按摩，讓耶誕節充滿愛心。（林欣儀攝）

耶誕節不再只是孩子的節慶！為展現關懷與回饋的概念，許多學校、團體紛紛舉辦耶誕關懷長者活動，弘光科大以「小小耶誕老人」活動，帶領孩子陪伴長輩聊天、幫忙按摩；華山基金會則邀四箴國中學生到東海商圈募集擁抱與發票，呼籲大家關懷厝邊獨老。

23日一大早，許多裝扮成「小小耶誕老人」的孩子在父母陪同下抵達大肚區瑞井里活動中心，逐一將公主飾品、汽車耶誕裝飾等點綴在耶誕帽上，緊接著，大人、小孩兵分三路，分別進行瓊樓花牆資源回收、三合院關懷長者、模仿社區紫斑蝶開心飛舞等闖關活動。

小小耶誕老人在志工帶領下走進三合院，分別幫忙老人按摩舒壓、接著又陪同這裡的爺奶聊天，氣氛和樂。弘光科大接受市府委託辦理的台中市海線親子館中心督導范純菁指出，藉由活動帶領孩子關心社區、親子一同認識社區文化並關懷周邊長輩，讓耶誕節增添意涵。

「耶誕送愛，關懷獨老！」華山基金會志工率領四箴國中的孩子、單車界神力女超人榆妡到東海商圈街頭高喊口號，沿途並募集擁抱與發票，華山基金會台中B區市站長梁偉宇說，目前基金會照顧獨老約2萬3千名，他們需要社會陪伴，每收集一個擁抱就會在愛心板貼上愛心，盼藉此號召更多人關懷周邊獨老。

(中時 )

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