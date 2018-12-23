面試是否被問如何解決大巨蛋？黃景茂：柯市長很關心

2018年12月23日 15:38 中時 盧金足

台中市府祕書長黃景茂傳出將出任台北市府都發局長，台北市長柯文哲面試時，是否問及如何處理大巨蛋？黃景茂23日受訪時，台北市長柯文哲很關心大巨蛋，大家都知道，日前柯文哲在與向蔡英文總統會面時即提出「需要中央協助」，也向文化部尋求解套，但對是否在與柯P見面時，針對大巨蛋解決方法獻策，他低調不回應，現在不便多所發言。

台中經驗成功複製到台北經驗，「龍團隊」變「柯家軍」？據傳台中市長林佳龍推薦黃景茂給柯P，黃景茂接任台北市都發長，柯P面試時，是否要他提出解決大巨蛋的看法？黃景茂對此低調不多做回應，只表示，「柯市長很關心大巨蛋，大家都知道」。

黃景茂如出掌台北市都發局長，大巨蛋如何拆蛋是首要任務，黃景茂以這四年來在台中市的建設，表示龍團隊真的很打拚，即使再兩天就卸下祕書長一職，他還心繫市府改善人行道及騎樓人行空間計畫，高度文明的城市，無障礙空間還是不夠完善，希望未來接手的新市府也能延續下去。

黃景茂強調，逐步改變市民錯誤習慣，改善街道市容，營造無障礙友善城市，展現市府推動「無違停」、「無攤販」、「無路霸」3大目標的決心。

台中市長林佳龍連任失利，新舊政府交接工作，林佳龍指派黃景茂擔任交接小組召集人，黃景茂是龍團隊倚重成員，此次北上有望進入柯P團隊，傳也是林佳龍大力推薦。

林佳龍在最後一次他主持的市政會議，拍畢業照後，還拍拍各局處首長的肩膀，表示「工作會幫忙找」，多位首長有新出路，黃景茂國立成功大學工學院都市計畫系畢業、亞洲理工學院（AIT）區域及都市規畫碩士，曾代理營建署長的資歷，對台北大巨蛋能否快速解套，備受矚目。

黃景茂擔任台中市府祕書長任內，工程專業督軍甚嚴，為台中市拿下十五座公共工程金質獎，與柯文哲見面後，深獲賞識加入台北市府團隊扛起都發局長重任。

(中時 )