魯肉飯、臭豆腐味調酒！5星飯店顛覆你對雞尾酒想像

2018年12月23日 15:42 中時 何書青

「我愛台味」系列中的鳳梨苦瓜雞湯雞尾酒。（台北文華東方酒店提供）

M.O. Bar推出的「我愛台味」雞尾酒，也可加購台灣特色小食享用。（台北文華東方酒店提供）

台北文華東方酒店M.O. Bar顛覆一般人對高級飯店調酒的想像，推出獨創的「我愛台味」系列雞尾酒，以揚名國際的台灣夜市美食「魯肉飯」、「臭豆腐」、「鹹豆漿」和「鳳梨苦瓜雞湯」等極具代表性的在地美味為靈感，創作出4款獨具風格的最「台」雞尾酒，每杯450元。此外，每晚8點至10點還推出該系列調酒每杯300元之優惠，另外還可加價200元品包括紹興醉雞、梅子酒漬小番茄和花雕蝦塔等寶島美食。

鹹豆漿是台灣著名的傳統中式早餐，也是調酒師深夜下班後的療癒深夜美食，因此M.O. Bar調酒師以此為靈感，將經典調酒「血腥瑪莉」的概念延伸，將白醋的酸、杏仁的豆香和tabasco的嗆辣融合，並搭配自製豆漿泡沫，巧妙呈現傳統鹹豆漿的獨特風味。

鳳梨苦瓜雞湯是台灣客家文化的特色湯品，鳳梨的酸香伴隨苦瓜的甘苦滋味深受大眾喜愛。M.O. Bar調酒師以法國人參苦酒，搭配鳳梨糖漿和自製雞高湯，呈現經典鳳梨苦瓜雞湯獨特的酸、苦、甜，巧妙地為這個寒冬注入別出心裁的微醺暖意。

而腐乳的鹹辣、紅蘿蔔的甘甜、墨西哥龍舌蘭的煙燻氣味、蘋果醋的酸香和醃黃瓜的脆口，巧妙融合截然不同的5種滋味，神奇展現揚名世界的台灣人氣美食「臭豆腐」的獨特風味。

煙燻威士忌搭配茴香製成的創意台式滷汁，融入帶有穀香的米釀糖漿並佐以八角和焦香酥脆的肉紙，全台首創彷彿「用喝的滷肉飯」調酒由此而生。（以上價格需另加1成服務費）

(中時 )