桃機油栓車擦撞巡查車　巡查車四輪朝天

桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨執行巡查工作時，與文久公司的油栓車相撞，整台車4輪朝天，車上人員所幸無大礙。兩名駕駛酒測值都是零，事後後雙方已達成和解。（翻攝畫面）

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桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨執行巡查工作時，與文久公司的油栓車相撞，整台車4輪朝天，車上人員所幸無大礙。兩名駕駛酒測值都是零，事後後雙方已達成和解。（翻攝畫面）
桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨執行巡查工作時，與文久公司的油栓車相撞，整台車4輪朝天，車上人員所幸無大礙。兩名駕駛酒測值都是零，事後後雙方已達成和解。（翻攝畫面）
桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨執行巡查工作時，與文久公司的油栓車相撞，整台車4輪朝天，車上人員所幸無大礙。兩名駕駛酒測值都是零，事後後雙方已達成和解。（翻攝畫面）
桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨執行巡查工作時，與文久公司的油栓車相撞，整台車4輪朝天，車上人員所幸無大礙。兩名駕駛酒測值都是零，事後後雙方已達成和解。（翻攝畫面）

桃園機場公司的飛安巡查車23日清晨執行巡查工作時，與文久公司的油栓車相撞，整台車4輪朝天，車上人員所幸無大礙。兩名駕駛酒測值都是零，事後後雙方已達成和解。

桃園機場公司指出，23日清晨6時12分「始曉」，航務處飛安巡查車（俗稱黃車）呼號「黃車122」開始執行滑行道巡查工作，6時15分行經Q滑行道C4機坪後方時，被文久公司的油栓車擦撞，造成黃車翻覆，整輛車4輪朝天，所幸雙方人員都無大礙。

塔台在接獲車禍事故通報後，緊急封閉Q滑行道暫停航機進入滑行，並調派桃機公司消防隊車輛，協助吊掛翻覆的黃車離開現場，再清理地面散落的碎片，Q滑行道於7時16分重新開放使用，沒有影響到上午航機離場尖峰時段的飛機滑行。

桃機公司表示，初步調查事故發生原因，文久公司的油栓車準備由610接駁機坪穿越Q滑行道，當時Q滑行道停等線有車輛在等候，肇事油栓車竟逆向超越停等車輛，直接穿越Q滑行道，結果擦撞巡場中的黃車。

桃機公司也調閱監視錄影畫面顯示，航務處黃車的車速約36至40公里，並沒有超速。依據桃園機場空側車輛駕駛手冊規定，文久油栓車駕駛違反守則，沒有讓黃車優先通行，而且穿越Ｑ滑行道應先停、看，確認無航機或其他優先行駛車輛，並保持安全距離才能穿越；以及滑行道上不得兩車併列行駛或搶道等3項規定，應負肇事責任。

相關人員指出，在桃園機場空側（停機坪、滑行道、跑道）開車必須通過機坪駕照考試取得執照，並遵守空側駕駛規則，空側駕照考試及違規事項監督都由航務處負責，擔任交通警察的角色。23日的發生在機場內的事故，相當於在一般道路上，民間廠商車輛不守空側交通規則撞翻了正在巡邏的「警車」。

(中時 )

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