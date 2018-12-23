推動太平蝙蝠復育、藍染產業 台中水源地文教基金會獲獎

在地國中小學合作辦理種植藍草體驗活動。（圖／台中市府提供）

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評選委員複審評選過程。（圖／台中市府提供）

行政院2018年第15屆國家永續發展獎得獎名單出爐，台中市政府環保局推薦的《水源地文教基金會》從眾多團體中脫穎而出，榮獲「民間團體類」獎項殊榮。環保局指出，台中許多民間組織企業，推動永續發展工作成效良好，包括環境保護、教育、文化維護與活化、弱勢族群服務等，其中《水源地文教基金會》連續三年都獲國家級獎項肯定，堪稱最佳楷模。

環保局長白智榮表示，水源地文教基金會歷年參獎屢獲佳績

，105年榮獲行政院環保署第四屆國家環境教育獎團體組優等獎，106年榮獲勞動部國家人才發展獎，106年榮獲大愛電視台─小人物大英雄專題報導「水源地文教基金會在地永續發展的故事」。

此次榮獲行政院國家永續發展獎，堪稱台灣民間團體推動永續發展的最佳楷模，尤其基金會代表台中，連續三年都獲得國家級獎項的肯定，實屬不易，感謝基金會20多年來，為推動在地永續發展的努力，以及對環境保育無私的奉獻。

水源地文教基金會董事長葉晉玉指出，基金會20年來深耕台中，持續推動環境教育，引領社會關注永續發展議題，不僅成功復育台中太平蝙蝠洞消失30年的蝙蝠，更持續推動太平地區藍染產業人才的發展，提供當地青年、中高年婦女、身心障礙者友善的工作環境。

此外，為從教育扎根，基金會也與東汴國小等在地國中小學合作，舉辦種植藍草及藍染體驗活動，持續推動生態永續議題相關活動達上百次，如生物多樣性、河川生態保育及頭汴坑溪水環境教育等體驗營。此次獲獎，感到非常的光榮，也感謝市府3年多來的協助支持。

環保局指出，此次國家永續發展獎選拔作業，共分為「教育類」、「企業類」、「民間團體類」、「政府機關類」等四大獎項，經過初審、複審及現勘決審階段，獲獎單位將於今年12月28日北上參加頒獎典禮，期盼未來更多社團組織與民間企業，共同與市府齊心努力，打造最永續的宜居城市。

(中時 )

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