銅管樂加上機器人軍團台北街頭快閃 為星戰電影音樂會揭序幕

2018年12月23日 15:42 中時 趙靜瑜

銅管樂手們佇立晶華酒店中庭耶誕樹下，一開場就以電影《星際大戰》片頭曲聲揚現場，吸引許多民眾圍觀聆賞；星戰迷裝扮的機器人軍團站成一排，一起聆聽奧斯卡金像獎電影配樂得主約翰‧威廉斯的電影配樂，現場爆滿民眾不但度過一個充滿耶誕味的假日午後，也為「星際大戰四部曲：曙光乍現」交響音樂會首度前進台灣揭開熱鬧序幕。

今(23)日下午，台北街頭出現一組機器人軍團，全身白色裝扮加上頭盔，十足吸睛，他們整個下午陸續出沒在晶華酒店、君悅飯店以及101大樓快閃演出，為逐漸降溫的台北帶來神奇的星戰科幻氣息。他們走到哪裡，都有民眾要跟他們合照，一位幼稚園小朋友就在音樂演奏時走上前去「挑釁」機器人軍團，伸手摸摸機器人的酷炫裝扮，還伸手要機器人抱抱，毫不害怕，引發現場爆滿民眾哄堂大笑。

現場演出的音樂都是來自奧斯卡金像獎電影配樂得主約翰威廉斯譜寫的經典「星際大戰」電影配樂，氣勢磅礡，扣人心弦，下月將由波士頓大眾管弦樂團指揮基斯‧洛克哈特領軍NSO國家交響樂團做現場全本演出，帶領影迷重回科幻經典。

基斯‧洛克哈特1959年出生於美國，他是波士頓大眾管弦樂團的現任指揮、英國BBC交響樂團指揮，精通古典與歌劇曲目，但更難能可貴的是，他對於電影配樂深具研究，將之視為新世代的重要音樂類型，堪稱是全球數一數二的電影音樂演奏先鋒。洛克哈特表示，電影音樂是20世紀偉大的新音樂流派，也是過去數百年來第一個這樣展現管弦樂的新平台，「約翰威廉斯的音樂至少結合了歐洲音樂傳統與美國精神的兩種靈魂，在他之前，史無前例。」

值得一提的是，這次即將播放的是電影修復版高畫質版本，並將在台北國家音樂廳設置LED大型螢幕，讓兩千星際大戰迷一起重溫電影風采，未來也將陸續推出系列其他電影交響音樂會，滿足星迷。「星際大戰：曙光乍現」電影交響音樂會將於明年1月12日與13日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )