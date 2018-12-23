林陵三卸任在即 心繫捷運綠線、期許完成通車任務

台中市副市長林陵三至北屯機廠視察並勉勵中捷綠線工程團隊。（盧金足翻攝）

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台中市副市長林陵三雖將卸任，仍期許工作人員繼續努力，朝完工通車的目標邁進。（盧金足翻攝）

臺中捷運綠線進度已達80％，臺中市副市長林陵三至北屯機廠視察並勉勵中捷綠線工程團隊；林陵三表示，當初他接任臺中市副市長的重大任務之一，即是將臺北捷運的經驗，成功複製到臺中，督促臺中捷運如期如質完工通車，如今捷運綠線已接近完工，期許團隊持續努力完成通車任務。

下周臺中市政府新團隊即將上任，林陵三特別在他任期屆滿前再期拜訪臺中捷運綠線工程團隊，除感謝所有工程人員，也謝謝臺北捷運工程局人員遠從臺北到臺中建造捷運，並說自己任職副市長的主要任務之一就是將臺北捷運的Know how 經驗運用在臺中，並督促臺中捷運工程如期如質完工通車，他雖將卸任，仍期許工作人員繼續努力，朝完工通車的目標邁進。

市府交通局表示，臺中捷運採用世界最先進的機電系統，電聯車採無人自動駕駛，自動等級為世界最高等級的GOA-4，安全等級亦是最高級的SIL4。

其中，行控中心是捷運綠線的核心大腦，扮演著指揮、調度與監控整個捷運動態行駛的功能，主要配置有主線控制員、機廠控制員、電力控制員、環境控制員及主任控制員共5位控制員，嚴密監控整個捷運系統，確保捷運全線安全無虞。

交通局指出，臺中市正快速成長，目前捷運綠線已接近完工，藍線可行性研究也獲中央核定進入綜合規劃，是邁向先進都市的契機。

捷運綠線機電系統目前正進行5列電聯車、間距6分鐘的車隊測試，後續將增加測試車數，達到16列車、間距90 秒的目標，明年起將進行機電全系統整合測試及試營運驗證，再由捷運公司進行模擬演練並提報交通部初履勘作業，預計109年底全線通車。

(中時 )

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