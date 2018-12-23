賴揆雖走定 防疫無空窗

賴揆前往台中瑞興畜牧場視察養豬場蒸煮廚餘設施。（行政院提供）

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非洲豬瘟防疫官民大作戰！辭意甚堅的行政院長賴清德今（23）日赴台中市瑞興畜牧場，視察養豬場蒸煮廚餘設施，對防疫的施政毫無空窗期，對攸關2000億產值的養豬產業生機，賴揆堅守崗位，防疫要做到無死角，滴水不漏。

賴揆今天視察豬場廚餘設施時表示，防範非洲豬瘟並非呼口號而已，而是要徹底執行各防疫環節，中央政府、地方政府及各養豬場都要全力以赴。他指出，1997年台灣發生口蹄疫，400多萬頭豬隻遭撲殺，經濟損失超過新台幣1,700億元，對產業影響重大。非洲豬瘟病毒比口蹄疫更頑強猛烈，且無疫苗施打、無藥可醫，致死率達100％。我國養豬產業一年約800億元產值，若納入上下游產業，1年則約2,000億元，偌大的產值代表許多民眾賴以維生，影響甚鉅。

賴揆強調，防疫視同作戰，每個養豬場都像一座城池，即便敵人攻進台灣，也要做到攻不破城池，確保各養豬場內的安全，這也是目前農委會和地方政府所合作，協同專家視察並改善養豬場環境。

此外，廚餘是非洲豬瘟傳染途徑之一，但只要經過90度高溫烹煮1小時即可消毒。賴揆說，為保護豬隻及養豬戶，業者若無蒸煮廚餘設備，政府將協助改以飼料飼養。目前政府並未完全禁止廚餘養豬，否則突然禁止將造成處理不及，且可能衍生任意傾倒廚餘問題。為預防非洲豬瘟，政府嚴格要求廚餘須經標準蒸煮程序，以確保安全。

另賴揆也強調，應做最好的準備、最壞的打算，一旦發生非洲豬瘟疫情，焚化爐及化製場僅能處理部分死亡豬隻，因此相關縣市政府農業局、環保局須訂定標準作業程序，倘疫情發生，需儘速就地處理。

台中市政府農業局表示，台中市使用廚餘養豬戶共計194戶， 佔總飼養戶81%，養豬頭數為55,498頭，佔飼養總頭數52%，多為飼養黑毛豬。台中市聯合稽核廚餘養豬情形，直至本（12）月20日止，稽核進度為79%。

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