健壯男星曬3年間肌肉變化 是元介拱他去比賽反被邀一起參賽！

男星王家梁持續健身13年曬3年前後身材變化圖。（圖／翻攝自王家梁IG）

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中時電子報
／綜合報導

男星王家梁健身多年，不吝嗇在戲劇及社群網站中展現好身材，近期他在IG放上一組3年的前後健身身體變化，28歲出健身書的他和現在的他沒有差太多，現今31歲的他胸肌練的更厚實，多了男人的成熟感，他也慶幸自己有保持運動習慣「身材沒有隨著變老而走樣。」

王家梁在新戲《艾蜜麗的五件事》也大方展現好身材。（東森提供）

王家梁19歲就跟著美國海軍陸戰隊的表哥一起健身，隨後養成健身習慣，也曾出過寫真書，近期在偶像劇《艾蜜麗的五件事》飾演王牌律師，也展現出健壯好身材。近日他在IG放上28歲與現今31歲的上半身身材比較圖，他表示「很多人問我，如何維持健身13年？如何一直維持一個狀態那麼久？他回答：『挑剔自己，別把自己看太高。』」現在的他更加健壯，比起28歲出健身書時，現在的他胸肌更大，更被好友是元介拱快去參加比賽。

王家梁的好友是元介見到好友的好身材照後留言要他去參加健美比賽，反被他邀一起參賽。（圖／翻攝自王家梁IG）

王家梁好友是元介常和他一起健身，見到他PO文後便留言問他「要不要去比賽？」他也熱情邀好友一起，更熱血表示「得不得名不重要，我們一起留個回憶！」不過是元介幽默回答「你有看過長跑選手去比賽健美嗎？」但王家梁依舊熱情邀約「我們就把持沒有會得名的心態一起牽手去創造回憶！你不敢？」讓粉絲敲碗「你們兩個快點牽手去參賽！」

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