〈科暨奇客》狂想曲大展 遊客肯定暨大對永續環境付出

2018年12月23日 16:26 中時 楊樹煌

▲暨大＜科暨奇客＞狂想曲大展，應用化學系學生就水與生態環境影響進行化學小實驗，吸引民眾圍觀。（楊樹煌攝）

▲＜科暨奇客＞狂想曲展的趣味闖關「在地產業棒球九宮格」，吸引中外遊客挑戰興趣。（楊樹煌攝）

▲暨大有理工背景新創團隊的邱建豪，脫下實驗袍，化身為調酒師，進行宣導低碳旅遊。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學科技學院USR團隊，今23日在日月潭向山遊客中心川堂舉辦「<科暨奇客>狂想曲：暨大科院USR計畫品牌」推廣展覽會，吸引數千遊客前往觀賞，並高度肯定暨大對永續環境的支持與付出。

暨大科技學院的<科暨奇客>狂想曲展出，普獲地方各界的重視，埔里鎮新科鎮長廖志城、各觀光產業界、各國中小學校長及暨南大學副校長江大樹也親率校內各級主管前往參加該項盛會。

埔里新科鎮長廖志城表示，推動永續環境一直是埔里鎮的目標，尤其近年來暨大不遺餘力的協助埔里鎮提供各項環境政策建議，讓埔里鎮可持續保有好山好水的優質生活空間；期待未來暨大能持續為埔里的生態環境做出貢獻。

暨大副校長江大樹表示，大學社會責任的精神，就是將學校的專業知識，透過創新教學設計，引導師生走進社區，藉由行動與實踐，推動社區環境美學、綠色經濟、鄰里互動、文化振興以及公民參與的意識與機制的建立。

此次活動，就展現大學與社區連結最美的結果，感謝團隊每位同仁的努力，希望爾後大家一起努力，將大學社會責任精神更加深化，讓大學與社區更緊密結合在一起。

暨南大學科技學院蔡勇斌院長表示，過去這年來，暨大科院USR團隊的老師們由課程導入，帶領學生進入社區，讓學生實際體驗、了解社區特色、文化、產業。學生們脫下白袍進入社區，變成農夫、工人、甚至變成老師，每位都是地方創生的改造者。

透過課程連結實地探尋，結合科技學院應用化學、應用光電及材料、電機、資工及土木的專業知識，一方面培養產業所需技能，同時提升在地就業率，吸引青年返鄉就業，以永續經營及里山倡議精神打造綠色家園，皆是值得肯定的。

此次的展出共分三大主題區，包括靜態展示區；生活體驗區以及趣味闖關區。靜態展示區展出該計畫今年推動成果，包括水環境教案、節能減碳、智慧電網、LED節能照燈、人工溼地模型與LED田區模型。

生活體驗區則邀請文史采風協會黃照巡總幹事帶領大家運用廢棄物，改造成具有創意實務的用品。讓遊客在體驗的過程中，達到寓教於樂的效果。並由理工背景新創團隊，脫下實驗袍，化身為調酒師(邱建豪)及流浪咖啡師(林立昕)進行宣導低碳旅遊。

趣味闖關區分為五個關卡，包括「在地產業棒球九宮格」、「智慧電網套圈圈」、「節能照明彈珠檯」、「社區營造蝴蝶辨識」。其中「在地產業棒球九宮格」，挑戰的遊客更是絡繹不絕。

暨大指出，藉由此次活動，喚醒民眾對永續環境的認識，並落實在生活中，透過暨大科技團隊努力，讓大學與社區關係更趨緊密，同時對環境再造與地方創生帶來新的指標性意義。

(中時 )