天心拚做人直言「沒這件事」 婚後2年樂養毛小孩

天心出席品牌擔任一日美麗大使。（圖片提供：東森購物）

友善列印
中時

天心今年擔任台北101跨年晚會主持人，搭檔陳建州（黑人）、海裕芬，今（23日）出席東森自然美表示，這次主持是她第一次近距離看101煙火，所以心情很興奮，她說，以前要看101煙火都是在家看，「前三秒很漂亮，接下來看到就是煙霧」，這回擔任主持最開心就是可以滿場跑看煙火。

婚後2年，這回接下台北101跨年晚會的主持棒，特地提早返台做準備，所以耶誕與跨年都無法與老公一起度過，兩人雖然相隔兩地，「但我們有時間每天都是情人節！」並透露，沒有生小孩的計畫。她坦言對小孩很沒轍，「看到小孩會不知所措」，老公雖然喜歡小孩，但婚前2人就已經溝通過了，所以婚後以毛小孩取代生小孩。被問到是否會意外做人成功，她大呼：「沒這件事！」

她透露，老公在婚前就養了兩隻狗，當時她也養了2隻貓，4隻毛小孩共處一屋，讓天心每天都忙到不可開交。但前一陣子養了15年的貓，因癌症過世，讓她心情很沮喪。

被問到好友楊謹華升格當人妻，是否要教授她一些幸福秘訣，讓她直呼：「她都會哪還要我教！」但還是很開心她結婚。她透露，幾年前她與楊謹華都還單身，當時還在談戀愛時，「有一天我們去吃飯走出餐廳，地上出現蟑螂，我們倆看到蟑螂比鬼還要怕，但身邊另一半，衝出把蟑螂消滅掉，當下就知道我們要找的就是這種男人。」

(中時 )

健壯男星曬3年間肌肉變化 是元介… 金世正首登《紅白》舞台 與粉絲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。