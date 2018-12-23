天心拚做人直言「沒這件事」 婚後2年樂養毛小孩

2018年12月23日 16:02 中時 蕭雅玲

天心今年擔任台北101跨年晚會主持人，搭檔陳建州（黑人）、海裕芬，今（23日）出席東森自然美表示，這次主持是她第一次近距離看101煙火，所以心情很興奮，她說，以前要看101煙火都是在家看，「前三秒很漂亮，接下來看到就是煙霧」，這回擔任主持最開心就是可以滿場跑看煙火。

婚後2年，這回接下台北101跨年晚會的主持棒，特地提早返台做準備，所以耶誕與跨年都無法與老公一起度過，兩人雖然相隔兩地，「但我們有時間每天都是情人節！」並透露，沒有生小孩的計畫。她坦言對小孩很沒轍，「看到小孩會不知所措」，老公雖然喜歡小孩，但婚前2人就已經溝通過了，所以婚後以毛小孩取代生小孩。被問到是否會意外做人成功，她大呼：「沒這件事！」

她透露，老公在婚前就養了兩隻狗，當時她也養了2隻貓，4隻毛小孩共處一屋，讓天心每天都忙到不可開交。但前一陣子養了15年的貓，因癌症過世，讓她心情很沮喪。

被問到好友楊謹華升格當人妻，是否要教授她一些幸福秘訣，讓她直呼：「她都會哪還要我教！」但還是很開心她結婚。她透露，幾年前她與楊謹華都還單身，當時還在談戀愛時，「有一天我們去吃飯走出餐廳，地上出現蟑螂，我們倆看到蟑螂比鬼還要怕，但身邊另一半，衝出把蟑螂消滅掉，當下就知道我們要找的就是這種男人。」

(中時 )