吃雙倍蒜臭豆腐遭臨檢哈氣 警吐8字讓男大生崩潰

路邊臨檢酒測常鬧出不少糾紛，有時也會出現意想不到的尷尬。此為示意圖。(本報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導
吃臭豆腐後被警員要求哈氣酒測，真的有夠尷尬。(本報系資料照片)

台灣駕駛酒駕行為不少，常造成無辜行車人或行人受害，釀成出許多家庭悲劇，政府也因此大加取締。日前一位男大生爆料，他吃完宵夜被攔檢要哈氣酒測，卻因為吃了雙份蒜泥的臭豆腐，哈完氣讓交警臉結屎，並吐出了「8個字」，讓他當場聽完超羞愧。

男大生是在社交平台「Dcard」發文，20日他與同學聚餐吃宵夜，大啖雙份蒜泥的臭豆腐，心滿意足地騎機車打道回府。他描述當天晚上情景，「距離溫暖的家還有10分鐘的路程，遠遠的看到前方車子都停了下來，還有藍紅光在一點一點的閃爍著，不用猜就知道，又是臨檢」，且前方駕駛都一一對警察哈氣。

男大生心裡有數，難逃哈氣這一關，「要哈嗎…還是不哈…可是我剛剛吃臭豆腐…還叫老闆Double蒜泥欸…可是不哈感覺又很做賊心虛」。警察大人看他表情怪異，便問他，「請問有喝酒嗎？可以麻煩對我哈一口氣嗎？」他只好照做，結果警察大人當場皺起眉頭，並說「要注意口腔清潔喔…」，並示意他可以走了。

被警察這麼給建議，他聽到超羞愧，連忙自清說，「我剛剛吃臭豆腐，不好意思」，隨即騎車離開現場。事後回想這一幕，他覺得過意不去，因此奉勸大家，「執法人員很辛苦，晚上別吃臭豆腐」。

碰到如此奇葩遭遇，網友看過紛紛笑說，「double蒜是王道！」、「警察變成人肉酒測器啦」「警察真辛苦，執勤還要聞各種口腔異味」、「有夠尷尬」、「現在有酒精感知器真是好用，不然之前每天都在聞口臭」、「好有畫面⋯笑死」。

(中時電子報)

文章來源：Dcard

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