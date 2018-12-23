影》打球加追星 他集滿和網球三天王自拍

澤巴洛斯(左)和費德勒(右)的自拍。(取自澤巴洛斯推特)

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中時電子報
／綜合報導

世界排名迪180的阿根廷33歲職業網球男將澤巴洛斯（Horacio Zeballos），不但認真比賽，也順便化身「迷弟」，在和費德勒（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）及喬柯維奇（Novak Djokovic）三位當今網壇天王級球員自拍。

澤巴洛斯接受《Que Digital》訪問時，透露他和費德勒自拍的趣事，當時兩人在更衣室，澤巴洛斯提議來拍個照，費爸很乾脆地答應了，當時費爸才剛沖澡完，要澤巴洛斯等他換好衣服再拍。

「費德勒人很謙虛又單純，他真的很棒！」澤巴洛斯補充，他並說自拍的想法來自於和這些球星年復一年在更衣室、球員餐廳和休息室相處，卻很少留下合照，「我心裡一直想跟他們合照。當然我也很專業，不會在錯誤的時間照相，能和這些一流球星合影是我的榮幸。」不只現役球星，阿格西（Andre Agassi）、柏格（Bjorn Borg）等退役傳奇名將也是澤巴洛斯的自拍收藏。

長時間和職業好手接觸，澤巴洛斯認為三大天王之所以能夠長時間再職業網壇有好表現，來自於他們對這項運動的專業精神，「職業網球的發展越來越好，這些已經征戰多時的好手們必須提升自我，因為從較低排名慢慢衝上來的後起之秀，身體素質都非常出色，你要學著和各種挑戰共存，會更加關心自己的身體和飲食。」

(中時電子報)

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