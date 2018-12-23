金世正首登《紅白》舞台 與粉絲圍爐過年

2018年12月23日 16:06 中時 蕭雅玲

台視除夕特別節目《2019超級巨星紅白藝能大賞》即將於明年1月5日在台北小巨蛋登場，曾憑藉《2017學校》一劇獲得「KBS演技大賞-女子新人賞」的韓國新生代人氣女星金世正，也將受邀擔任表演嘉賓，首度以個人身份在台灣演出就一舉登上《紅白》舞台的她也感到相當驚訝及開心，目前正為演出積極做準備，也不忘向觀眾喊話：「第一次以金世正的名字踏上這麼大的舞台，我會盡力展現我的舞台魅力給大家，也希望透過這次的機會讓大眾多多認識我，讓來看我的觀眾都對我留下美好的印象，請大家多多指教！」

金世正以韓國高人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二名的成績出道，現為女子團體「gu9udan」的成員之一，在戲劇及綜藝節目上都有亮眼的表現，出道至今代言過無數廣告，是韓國新生代藝人中備受矚目的女星。在韓國綜藝節目總是以可愛吃相吸引目光的她表示，特別喜歡中式料理，很期待這次來台有機會可以吃到台灣火鍋。

而平日在繁忙的行程裡，金世正總會抽空觀賞台灣電影及電視劇，如《聽說》、《我的少女時代》與《那些年，我們一起追的女孩》都是她很喜歡的作品，而最令她仰慕就是陳妍希，她害羞的說到：「我很喜歡她，喜歡到還會特別去找她演出的作品來看。」為了這次訪台行程她也特別做足了功課，相中台灣夜市的美食和陽明山的夜景，希望能有時間到這2個地方觀光。

(中時 )