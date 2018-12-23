卡大巨蛋遭調任？ 林洲民語塞13秒說「不委屈」

2018年12月23日 16:07 中時 吳堂靖

台北市長柯文哲擬將都發局長林洲民轉派都更中心董事長，林昨深夜發臉書，批「趙友友請適可而止」，直指大巨蛋案是關鍵調職原因。林洲民今與柯進行1小時密談，會後林洲民自認是第一名的局長，媒體追問柯是否有提到調動的原因？林洲民沉默13秒說「不委屈，尊重市長的人事任命權」。

對於日前遭爆料直接在Line點名市蔡壁如、市政顧問市長室主任李文宗是十足「趙友友」一事，以「他留任大巨蛋就會繼續卡關」為由逼退，昨更直接在臉書開炮，林洲民今天與柯會談一小時後，態度轉為低調。

林洲民表示，哀，臉書截圖是很不必要的事情，是跟友人的談話，臉書是不會計較前言後語的談話，自己看都看嚇一跳，甚麼是趙友友， 我是柯友友，世界上有各種友友，對話的前後，對他來說都不重要。

對於Line截圖內容，林洲民也大打太極說，這些都是前一陣子的對話了，前言後語他沒有很記得，但任何人主持審查，都只有一個標準就是公開公平，大巨蛋不管是不是他持續審查，都會公開透明，強調「沒有所謂誰在位，就比較好審、好通過的說法！」

對於Line中直言「若市府對遠雄放水，就是柯P政治生命結束的開始日」，林洲民澄清，不只是柯文哲，任何一個市長的信念和做事方法都一樣，就是注重公共安全，所以應該是說，任何人若放水，北市民都看得到，所以大巨蛋的審查不會放水！自己也堅持這個理念。

至於被問到柯是否有提到調動的原因？林洲民一改先前侃侃而談，突然沉默長達13秒，他語重心長表示，自己在過去四年事情做得很好，但是人事任命權尊重市長，不覺得委屈更不會有無奈，「我是最好的專業人員， 我做我的專業，我是第一名的都發局長！」

林洲民也強調，他是柯粉，也希望這國家更好，大巨蛋也只不過是天上的一顆流星，只是過程，台北市最重要。外傳都發局長一職將由台中市祕書長黃景茂接棒，是否會要求嚴格審查大巨蛋，林坦然表示「不用要求，每個局長都會不刁難、不放水！」

(中時 )