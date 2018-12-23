愛在耶誕 泰國偏鄉學童來台歡唱

2018年12月23日 16:30 中時 李忠一

捷絲旅耶誕公益活動邁入第5年，邀請台北、宜蘭及泰國偏鄉學童共襄盛舉。（捷絲旅提供）

在交通部觀光局駐外辦事處、酷鳥航空的響應下，贊助泰國偏鄉學童來台舉行，今天（23日）泰國、台北、宜蘭的偏鄉學童，在礁溪鄉湯圍溝公園舉辦「愛在耶誕、天使在唱歌」為主題的活動，歡唱國、台語與泰文的耶誕歌曲，以純真的歌聲與民眾分享愛與祝福。

飯店業者捷絲旅（Just Sleep）是連續5年舉辦跨國聖誕公益活動，邀請的國內外27名偏鄉學童，從昨起就入住在捷絲旅礁溪館，並享用耶誕大餐，提前歡度耶誕佳節。

為與更多人分享溫暖，迪士尼音樂師黃康寧特將學童唱頌3種語言版本的耶誕歌聲編製，作成限定版數位音樂卡，於平安夜發送予捷絲旅礁溪館、台北西門館、台北林森館及台大尊賢館房客，傳遞祝福。

今天小朋友們現身礁溪湯圍溝公園，搭配編製後的樂曲旋律，向眾人唱出純真、無邪的聖誕歌曲，對於首次聽到泰文版的聖誕歌曲，現場不少民眾直呼特別，在學童歡樂的歌聲中，為熱鬧的觀光景點增添過節氛圍。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳表示，捷絲旅秉持回饋社會的精神，5年前啟動聖誕公益計畫，陸續邀請海內外的偏鄉學童與會，館內每年都會規畫不同的主題，帶領學童歡度佳節，5年來愛心足跡遍布台北、高雄、花蓮、宜蘭等縣市，期盼藉由品牌串連的力量，未來持續為弱勢或偏鄉學童營造難忘的聖誕回憶。

(中時 )